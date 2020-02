El PP pide que comparezca Zapatero en la comisión que investigue el caso Ábalos

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este domingo que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparezca en la Comisión parlamentaria que esta formación quiere formar para investigar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El PP quiere conocer todo lo relacionado con el encuentro del ministro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, y si se han vulnerado las sanciones de la UE para los miembros del Gobierno de ese país.

En declaraciones a los periodistas, Montesinos, ha dicho que su partido ha presentado medio centenar de preguntas "ante la catarata de mentiras" de Ábalos, que ha dicho "una cosa y la contraria" para explicar lo sucedido.

Tras criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avale "la catarata de mentiras de Ábalos", quiere que Rodríguez Zapatero dé explicaciones y aclare qué sabe de esa reunión.

Se ha referido también a las relaciones del Ejecutivo con los políticos catalanes y ha apreciado que el presidente "está sometido a los deseos de los independentistas y acepta todo lo que Junqueras le ordena desde la cárcel.

Y ha reiterado que Sánchez no puede reunirse con el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, porque "está inhabilitado por la Justicia y no es el representante de los catalanes y, en consecuencia, no representa al Estado en Cataluña".

En concreto, las preguntas del PP sobre Rodríguez piden información sobre la comunicación de la embajada de España en Caracas y Madrid del vuelo en el que llegó la vicepresidenta, las circunstancias y lugares de su estancia en Barajas, las filmaciones de las cámaras de seguridad, la jurisdicción del aeropuerto o los trámites para su identificación.

Las autorizaciones de ese vuelo, las comunicaciones con los Ministerios de Justicia e Interior de esa noche, la forma de acceso de Ábalos al reciento aeroportuario, los dispositivos y atestados policiales o las zonas internacionales de Barajas son otras de las cuestiones que interesan al PP.