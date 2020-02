Rocío Monasterio no descarta un "frente común" en Cataluña, pero no para las elecciones

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha estado este viernes en Es la Mañana de Federico, donde ha explicado la estrategia de Vox en asuntos tan cruciales como Cataluña y el País Vasco.

Monasterio no descarta un "frente de todos los que queremos combatir contra los enemigos de la libertad" en casos como Cataluña y País Vasco, pero en acciones legales o parlamentarias concretas, pero no abre la puerta a concurrir junto a PP y Ciudadanos a unas elecciones en País Vasco o Cataluña. Y añadió que "hay sitios donde, si fuéramos juntos, perderíamos votos".

Según Monasetrio, "el golpe de Estado sigue vivo" y añadió que el "Gobierno (de Sánchez) es traidor a España" porque "con delincuentes no te puedes reunir" y por eso considera que Pedro Sánchez es un "presidente ilegítimo e ilegal".

Esta postura es la que caracteriza a Vox, dice Monasterio, porque "queremos dar la batalla de las ideas en lo de Cataluña y en otras cosas también. No queremos en esta política blandita del consenso. No se puede estar en la política blandita. Se tiene que estar en la realidad", anuncia.

Y por estos motivos, añadía Monasterio que "no entendemos que no nos acompañen a combatir al enemigo" y pedía a los catalanes que no comulgan con el enemigo que vean en Vox un partido "dispuesto a dar la batalla por ellos y que tiene claro quién es el adversario" porque "en Cataluña hay que estar dando la cara".

Una postura, la de Vox, que –como le recordaba Federico Jiménez Losantos– es coincidente en Cataluña con la del PP y Ciudadanos. Monasterio contestaba entonces que "lo que pasa con Vox es que tenemos en algunos temas grandes diferencias con PP y Ciudadanos" y ha sido el momento en que ha salido a colación el famoso pin parental o "las leyes de género".

El pin parental

El llamado pin parental ha sido uno de los principales temas de la entrevista a Rocío Monasterio. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha asegurado que es "un debate de libertad" porque "los totalitarios entran siempre por controlar la educación". Monasterio ha recordado que "los que hemos sufrido el comunismo sabemos cómo lo primero que hacen es controlar la educación y los supremacistas también".

Ha dicho que "el pin parental es una herramienta que permite a los padres que, cuando se enteran de determinadas actividades y talleres de activistas que van a los colegios, puedan decir no quiero que mi hijo asista".

La portavoz de Vox ha asegurado que "determinadas banderas, como la ideología de género, las están introduciendo en la educación" y el pin parental "es para prevenir que haya adoctrinamiento". Además ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "como está a favor de la libertad creo que no tendrá ningún problema en aprobar mi pin parental".

Rocío Monasterio piensa que "si nos equivocamos y no estamos pendientes de la educación, lo que tendremos serán generaciones de niños adoctrinados con las banderas que nos quiera poner la izquierda". Además ha enumerado una serie de centros en la Comunidad de Madrid en la que se han dado estas charlas y ha apuntado que "todas estas que lideran ahora el Ministerio de Igualdad son las que llevan a activistas a adoctrinar a mis hijos".

Este debate "fundamental" para Monasterio es un motivo de división entre PP, Cs y Vox. Ha señalado que "hay una línea muy clara" porque "uno se puede poner del lado de Celaá, que quiere intervenir y que el Estado adoctrine a nuestros niños, o del lado de los que defendemos la libertad".

Los Presupuestos de la CAM

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid también ha hablado de la negociación para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Ha dicho que "tendrían que estar aprobados ya" y que "prorrogar los presupuestos es una costumbre pésima". Rocío Monasterio ha señalado que ahí es donde "se hace política" y que "no están amenazados por el pin parental".

Sin embargo ha enumerado una serie de cuestiones "que amenazan" los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Monasterio ha dicho que "hay un gasto político ineficaz desbocado" y "una deuda en tema sanitario que la Cámara de Cuentas ya ha glosado que llega a 1.000 millones". La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha dicho que esto "puede hacer que Pedro Sánchez intervenga la CAM".

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ese gasto y esa deuda a los proveedores de Sanidad se pague", ha prometido la portavoz de Vox. Cree que "si no se embrida el défcit y el gasto público" el Gobierno va a intervenir como ha hecho "en Andalucía y en Murcia". Sobre la negociación con PP y Cs para sacar adelante los presupuestos ha dicho que "hay que sentarse" y que "si Ignacio Aguado no se quiere sentar conmigo, tenemos un problema". Monasterio no quiere que "la CAM sea una agencia de colocación de políticos que se han quedado fuera de las listas del Congreso".