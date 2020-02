Rocío Monasterio no descarta un "frente común" en Cataluña, pero no para las elecciones

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha estado este viernes en Es la Mañana de Federico, donde ha explicado la estrategia de Vox en asuntos tan cruciales como Cataluña y el País Vasco.

Monasterio no descarta un "frente de todos los que queremos combatir contra los enemigos de la libertad" en casos como Cataluña y País Vasco, pero para acciones legales o parlamentarias concretas, pero no abre la puerta a concurrir junto a PP y Ciudadanos a unas elecciones en País Vasco o Cataluña. Y añadió que "hay sitios donde si fuéramos juntos perderíamos votos".

Según Monasetrio, "el Golpe de Estado sigue vivo" y añadió que el "Gobierno (de Sánchez) es traidor a España" porque "con delincuentes no te puedes reunir" y por eso considera que Pedro Sánchez es un "presidente ilegítimo e ilegal".

Esta postura es la que caracteriza a Vox, dice Monasterio, porque "queremos dar la batalla de las ideas en lo de Cataluña y en otras cosas también. No queremos en esta política blandita del consenso. No se puede estar en la política blandita. Se tiene que estar en la realidad", anuncia.

Y por estos motivos, añadía Monasterio que "no entendemos que no nos acompañen a combatir al enemigo" y pedía a los catalanes que no comulgan con el enemigo que vean en Vox un partido "dispuesto a dar la batalla por ellos y que tiene claro quién es el adversario" porque "en Cataluña hay que estar dando la cara".

Una postura, la de Vox, que -como le recordaba Federico Jiménez Losantos- es coincidente en Cataluña con la del PP y Ciudadanos. Monasterio contestaba entonces que "lo que pasa con Vox es que tenemos en algunos temas grandes diferencias con PP y Ciudadanos" y ha sido el momento en que ha salido a colación el famoso pin parental o "las leyes de género".

