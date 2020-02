Aragonès advierte de una negociación "dura" de los PGE a la espera de las nuevas elecciones

A la espera de que PSOE y ERC pongan fecha a la mesa de negociación que, en principio, debería arrancar antes del mes de marzo, los de Oriol Junqueras mantienen el nuevo discurso de que "un mediador estaría bien", pero que no puede ser excusa para no sentarse a dialogar con el PSOE. "No podemos desaprovechar esta oportunidad", ha dicho Pere Aragonès en la Cadena Ser.

"La mesa de diálogo es un paso muy importante, porque hasta ahora, un conflicto como el de Cataluña no se ha gestionado. No vamos a resolverlo de la noche a la mañana, pero es un paso adelante", ha señalado el sucesor de Junqueras al frente de ERC que no esconde su deseo de que el diálogo con el PSOE pueda ir un paso más allá y sentarse a negociar también los Presupuestos Generales del Estado.

Pero no se lo pondrán fácil a Pedro Sánchez al que siguen advirtiendo en ERC que sin mesa, sin esa foto que vender en campaña, "no habrá legislatura". Aunque abierto a escuchar propuestas, el dirigente separatista ha dejado claro en la Ser que "para un segundo acuerdo se debe cumplir el primero, que se ponga en marcha la mesa y, a partir de aquí, hablaremos de los PGE" con un especial interés en que puedan salir adelante porque a ellos, al independentismo, ha destacado Aragonès, también le interesa "mejorar el día a día de los catalanes".

El dirigente de ERC ha señalado que preocupa "la senda de austeridad o si hay políticas más expansivas, los retos en el ámbito del tejido productivo, el sector de la automoción, la innovación en la industria, las exportaciones" y ha concluido Aragonès diciendo que "hay cuestiones muy importantes en esos presupuestos y no solo en relación con Cataluña, porque en Cataluña hay preocupación sobre la independencia pero también hay pensionistas".

"Reset" a la legislatura

El sucesor de Junqueras también ha aprovechado esta entrevista para apremiar a Quim Torra a no esperar demasiado para fijar la fecha de las próximas elecciones. Cree Aragonès que "alargar en exceso esta legislatura" sería un error y que es más urgente que nunca hacer un "reset en términos políticos para volver a empezar y repartir las cartas" en busca de nuevos consensos.

El dirigente de ERC cree que sería "lo más razonable", aunque sin precisar cuándo sería más conveniente para su partido que se celebrasen estos comicios. A ERC no le interesa que la campaña electoral pueda coincidir con la puesta en marcha de la mesa de la que no haya conclusiones y espera contar con algo más de margen. Unas elecciones en octubre o noviembre serían lo más conveniente para ellos. Aún así, Aragonès ha dicho "no temer a las urnas" porque "están preparados para cualquier escenario".