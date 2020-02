El separatismo mediático cierra filas en torno a la alcaldesa supremacista de Vich

El mensaje de que los "catalanes autóctonos" deben dirigirse en catalán y solamente en catalán a quienes "por su lengua o aspecto físico no parecen nacidos en Cataluña" proferido por la alcaldesa de Vich y diputada de Junts per Catalunya (JxCat), Anna Erra, ha cuajado en el sistema mediático separatista, algunos de cuyos principales rostros no han tenido el más mínimo reparo en defender esa tesis.

Erra se podría haber ahorrado la petición de disculpas "a quien se haya podido molestar" a tenor del apoyo que le han mostrado significados creadores de opinión del independentismo, tales como Pilar Rahola, columnista y editorialista de La Vanguardia, Toni Soler, propietario de la productora de referencia de TV3 o Vicent Partal, director del diario digital decano del independentismo.

Rahola manifestó en el programa Todo es mentira de Cuatro que las palabras de Erra, pronunciadas en el parlamento autonómico, fueron sacadas de contexto y que "si nosotros porque es de color negro o tiene la piel más oscura les hablamos en castellano casi hacemos un acto de racismo porque parece que no pueden entender el catalán porque son de fuera". Según la tertuliana, lo dicho por Erra "es sensato en cualquier país plurilingüe" y "utilizar términos como racismo o supremacismo para atacar el independentismo es banalizar ideologías del mal que han hecho mucho daño".

Toni Soler, por su parte, ha acusado de "hipócritas" a quienes critican a la alcaldesa de Vich y ha instado a aprender de los castellanohablantes en el siguiente mensaje de Twitter: "Ellos no dejan el castellano nunca; les da igual si el otro lo sabe o no. No intentan deducirlo. Aprendamos de ellos".

Ells no deixen el castellà mai; se'ls en fot si l'altre el sap o no. No intenten deduir-ho. Aprenguem d'ells. — TONI SOLER (@soler_toni) February 12, 2020

Vicent Partal ha calificado la polémica de "grotesca" y asegura en un artículo que se ataca a Erra "por haber defendido precisamente que son (los inmigrantes) igual que nosotros y tienen los mismos derechos lingüísticos que nosotros".

Un "guiri" y una encuesta

Un colaborador estadounidense del diario de Partal, Joe Brew, también ha terciado en el asunto con un tuit en el que afirma que es y parece "guiri", que el hecho de que no le hablen en catalán "dificulta el aprendizaje del catalán y la integración social" y que reconocer esa circunstancia "no es racista".

En paralelo, el Grup Koiné, una entidad formada por filólogos partidarios de que el catalán sea la única lengua oficial en la región, impulsa una encuesta digital en la que pregunta "si un nivel suficiente de catalán debería ser requisito sine qua non para poder ser diputado" en el "Parlament.