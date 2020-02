Irene Montero dice que su experiencia laboral como cajera es la que más le ayuda a ser ministra

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha valorado su experiencia laboral como cajera de una cadena de electrodomésticos para desarrollar su actual responsabilidad política, en respuesta a una noticia de OK Diario que asegura que la ministra oculta en su currículum oficial este trabajo.

A través de un hilo de mensajes en Twitter, la ministra y pareja del vicepresidente Pablo Iglesias ha reprochado que "parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra".

A continuación, explica su exitosa trayectoria académica dentro de la carrera de psicología y finalmente recalca que su experiencia como cajera es la más útil como ministra ya que "me ayuda a no olvidar de donde vengo".

¿Y saben qué? De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento.