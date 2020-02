El PNV arrasa en el País Vasco, el PSOE casi no sube, el PP baja y Vox no logra ni un escaño Los nacionalistas vascos lograrían más votos y más diputados y, aunque no llegarían a la mayoría absoluta, gobernarían con comodidad.

