Sánchez destituye a Fernando Garea de EFE y éste le recuerda ahora que "no es una agencia del Gobierno"

El Gobierno ha destituido a Fernando Garea como presidente de EFE, después de que fuera propuesto por Pedro Sánchez en julio de 2018 para sustituir a José Antonio Vera. En una carta remitida a los trabajadores de la agencia, el experiodista de El País ha lamentado que su estancia en el cargo "haya sido por tan poco tiempo" y ha dejado un recado al Ejecutivo social-comunista: "Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno".

Le sustituirá en el cargo Gabriela Cañas, quien también proviene del diario de Prisa. Será la primera mujer que preside la agencia en sus ochenta años de historia.

En la citada misiva, Garea informa de que fue el sábado cuando el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, le "trasladó la decisión del presidente del Gobierno de proceder a mi destitución". Tras resumir y exponer sus ideas, logros y desafíos en la agencia, el periodista señala que su tarea "tenía alcance a largo plazo y ha quedado obviamente interrumpida recién arrancada".

Garea reitera el homenaje que hizo a los trabajadores de la agencia "en la gala de los 80 años", señalando que estos "son los que tienen interiorizado el llamado estilo EFE que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad" y, sobre todo, "los que tienen muy claro, ellos sí, que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno. Repito y subrayo porque es oportuno: nos enseñan que 'una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial'". "En esta despedida, me reafirmo, en que, como dice el Estatuto de la Redacción: 'Efe es propiedad de la sociedad en su conjunto'", añade.

Además, el experiodista de El País recoge que consiguió "que todos (los partidos) firmaran un documento comprometiéndose a promover la elección parlamentaria de los presidentes de EFE, porque considero que es imprescindible esa desgubernamentalización de la agencia. El PSOE no lo firmó, pero se remitió a un acuerdo de su dirección que no ha sido derogado nunca".

"Ha sido un honor para mí ser presidente de EFE, aunque haya sido por tan poco tiempo", remata Garea.