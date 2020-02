Torra comunica a Moncloa que el lunes no puede ir y propone otras cinco fechas para verse con Sánchez

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha remitido una carta a la Moncloa en la que asegura que no puede reunirse el lunes con Pedro Sánchez en la mesa de diálogo entre gobiernos por motivos "privados" que no especifica. No obstante, ofrece al presidente del Gobierno otras fechas, como este mismo viernes, el próximo domingo 23 de febrero o miércoles, jueves o viernes de la próxima semana.

En la misiva, Torra lamenta que el Gobierno haya propuesto la fecha del lunes 24 sin consulta previa y asegura que la reunión debería producirse una vez acordada la composición de la mesa, la agenda de la reunión y la presencia de un mediador internacional.

Además, el presidente regional apunta en la carta que la mesa debe abordar en primer lugar "el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la autodeterminación", el "fin de la represión" y el "reconocimiento como actores políticos de la prisión y el exilio".

De esta manera responde Torra a la convocatoria de Moncloa para constituir la mesa de diálogo el próximo lunes. El presidente de la Generalidad trata de no aparecer ante la opinión pública como un escollo para el diálogo y en vez de escudarse en su agenda oficial aduce asuntos privados. Y para reafirmar su presunta voluntad de diálogo ofrece hasta cuatro fechas alternativas.

También aprovecha para airear de nuevo el asunto del mediador y fijar agenda ante una convocatoria en la que el Gobierno dice estar dispuesto a hablar de todo pero sin cruzar la línea roja de un referéndum de autodeterminación. La novedad es que por primera vez habla de forma explícita del "reconocimiento del exilio". Es decir, pretende y propone que el Gobierno incluya en la mesa de diálogo, que Torra llama de negociación, al prófugo Carles Puigdemont.