Santiago Abascal: "Estamos dispuestos a un pacto postelectoral con Feijóo con condiciones"

En pleno proceso de renovación en Vox y cuando el partido prepara su candidatura para las elecciones en Galicia y el País Vasco el próximo 5 de abril, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha descartado en una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio cualquier acuerdo de coalición con el PP u otro partido si no es para "ilegalizar a los separatistas, devolver competencias autonómicas, oponerse al concierto económico o combatir la inmigración ilegal".

De esta forma respondía al ofrecimiento hecho por el candidato popular vasco, Carlos Iturgáiz, en esRadio, para unir fuerzas. Abascal le ha devuelto los elogios que le dedicó en esta casa, asegurando que "fue un presidente del PP vasco muy valiente", aunque con "un problema": "Que está en el PP, que últimamente no actúa como un partido nacional", ha dicho.

"El deseo de nostalgia no responde a la realidad, Vox es un partido diferente a PP y Cs", ha defendido recordando que su formación fue excluida de los Gobiernos en Andalucía, Madrid y Murcia y no les han llamado para el pacto electoral firmado entre ambos en Galicia y el País Vasco. "El PP se ha puesto de acuerdo con el PSOE para repartirse las presidencias de 33 comisiones", se ha quejado Abascal asegurando que "no se pusieron de acuerdo para evitar un Gobierno comunista pero sí para excluir a Vox".

"Lo que hay es una oferta permanente a los votantes de Vox para que se sumen a España Suma pero sin Vox, sin los dirigentes de Vox y sin sus ideas", se ha quejado insistiendo en defender la devolución de competencias, entre otras medidas. "No quieren hablar sobre esto, quieren tener una marca suavecita que les permita decir a los votantes de Vox que les voten a ellos", ha criticado, aunque ha añadido que "el PP no es su enemigo, es su adversario político".

Feijóo y la Xunta

Preguntado por las condiciones que Vox impondría al PP en Galicia para alcanzar un pacto con Alberto Núñez Feijóo, en caso de que consigan entrar en el Parlamento, Abascal se ha mostrado dispuesto a "un pacto postelectoral para respetar determinadas cosas en materia de libertad lingüística" o para "que la legislación progre que quiere aplicar sea atenuada o eliminada", ha asegurado.

Abascal ha recordado que su partido "nunca ha puesto líneas rojas para negociar porque son conscientes de su representación" y ha criticado duramente al presidente gallego por decir que Vox "está contra Galicia" o por asegurar que "nunca pactaría" con Vox.