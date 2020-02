Puigdemont lanza el Consell per la República para reemplazar a la ANC como punta de lanza del separatismo

Mientras la Assemblea Nacional Catalana (ANC) agoniza y el Tsunami creado para dar una pátina de anonimato a la violencia desatada tras la sentencia ha desaparecido, el prófugo Carles Puigdemont presume de liderazgo en el movimiento separatista y lanza el Consell per la República, la plataforma que organiza el gran acto separatista del próximo sábado en la localidad francesa de Perpiñán. Según las cuentas del equipo del eurodiputado, el Consell dispone ya de más de 86.000 socios, más del doble de los que tiene la ANC, que se está quedando como una mera agencia de contratación de autobuses.

Puigdemont no quiere saber nada del PDeCAT, partido heredero de Convergencia, y aspira a que Junts per Catalunya (JxCat) se apodere de todo el espacio posconvergente mientras que el Consell per la República está llamado a ejercer el papel de la ANC, pero con una dirección más personal que la Assemblea.

El Consell está abierto a todas las facciones del separatismo como lo estaba la ANC, pero su objetivo es la promoción personal de Puigdemont y su cobertura política de cara a las instituciones europeas, así como la organización de los actos del prófugo. Este sábado debutará con el gran mitin en Perpiñán en el que está prevista la asistencia de unas setenta mil personas.

Las autoridades francesas han dado toda clase de facilidades, se ha suspendido una feria de animales domésticos para dar cobijo a la ceremonia separatista y el coronavirus no parece que vaya a suponer un problema para los partidarios de Puigdemont, que quieren que el mitin sea el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones catalanas. Se dará cabida a ERC con una carta de Oriol Junqueras y un mensaje en vídeo de Marta Rovira, pero el acto se ha diseñado para celebrar la inmunidad otorgada por el Parlamento Europeo y a mayor gloria del prófugo. Además de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, también se contará con la participación de Quim Torra y con la de Artur Mas.