JxCAT vota no al techo de gasto el día después de la reunión en Moncloa

Ni 24 horas han pasado del encuentro "satisfactorio", según fuentes del entorno independentista, entre las delegaciones del Gobierno y la separatista en el Palacio de la Moncloa, y los de Carles Puigdemont en el Congreso, JxCAT, escenifican su primer rechazo a Pedro Sánchez en una votación clave para la continuidad de su legislatura. JxCAT votará este jueves no en el techo de gasto, el primer paso para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado.

La secuencia de lo ocurrido esta mañana en el Congreso ha sido una jugada de despiste perfectamente orquestada por los de Puigdemont. Si a primera hora la portavoz de JxCAT, Laura Borràs, aseguraba "estar negociando" el voto de su grupo al techo de gasto, minutos después, desde la tribuna, el diputado Ferrán Bel parecía dejar abierta la puerta a una posible abstención: "Si ustedes quieren los votos de JxCAT tiene que negociarlo previamente, pero a cambio de nada no será posible que los tengan. Hoy no vamos a votar favorablemente", afirmaba el separatista evitando adelantar un "no" rotundo. Ha sido poco después cuando fuentes de la formación del fugado confirmaban que JxCAT no estaba por la labor ni de votar a favor ni de abstenerse para facilitar el recorrido los presupuestos del Gobierno.

"No mendigaremos"

Tras la votación, la portavoz del grupo parlamentario, Laura Borràs, explicaba en los pasillos del Congreso que el Gobierno debe tener claro que las cuestiones estrictamente políticas, como la mesa de diálogo, "deben desvincularse del día a día de un Ejecutivo" y que en ningún caso, JxCAT, irán "mendigando lo que el Estado debe pagar a Cataluña". Según el partido del fugado, la jugada de esperar al último momento para anunciar su voto se ha debido a que esperaban "un gesto en el último minuto", y que como ésto no ha sucedido, han optado por dejar solos a ERC en la votación.

Una maniobra de los de Puigdemont y Torra que esconde, sin duda, una clara estrategia para desgastar aún más a sus socios en Cataluña, con quienes no habían cerrado la puerta a principios de semana, incluso, de acabar votando lo mismo este jueves en el Congreso. "Lo están negociando de manera conjunta", confirmaba el martes la portavoz de la Generalidad, Meritxell Budó. Sin embargo, su estrategia ha ido por otro lado. JxCAT ha esperado a que ERC anunciase su voto favorable al techo de gasto con la mirada puesta en cómo sacar el máximo rédito a este gesto por parte de los de Junqueras hacia el Gobierno que han sido capaces de rendirse con tan solo una reunión celebrada de la mesa de diálogo.