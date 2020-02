Feijóo teme no alcanzar la mayoría absoluta y pedirá el voto contra "el aquelarre social-podemita"

Este viernes el candidato del PP a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha entrado en directo en Es la Mañana de Federico, donde ha explicado la situación que atraviesa su partido de cara a las elecciones autonómicas gallegas que se han convocado para el próximo 5 de abril, sus conversaciones con Ciudadanos y sus razones para presentarse a las elecciones.

El primer mensaje que ha dejado claro Alberto Núñez Feijóo es que "decir que el PP tiene mayoría absoluta" no tiene sentido. "Decir que vamos a sacar mayoría absoluta ahora mismo no parece muy razonable decirlo", aunque "es para lo que estamos trabajando" con el objetivo de que "en Galicia haya un gobierno constitucionalista durante los próximos cuatro años".

Para Núñez Feijóo el problema en Galicia no es tanto el nacionalismo, "que siempre ha habido y que representa un 13 o un 15% de la población", como el hecho de que "el PSOE se ha entregado definitivamente" a los nacionalistas, también en Galicia.

Lamenta el líder popular gallego que "tenemos un gobierno en España de socialistas y podemitas que va a durar el tiempo que quiera Junqueras". Por eso ha decidido presentarse, dice, "voy a intentar sacar a Galicia de este aquelarre político y mantenerla en la Constitución". El voto lo pedirá Feijóo "para mantener la estabilidad y la Constitución".

Pacto con Ciudadanos

Preguntado por la posibilidad de ir junto a Ciudadanos a los comicios, dice que "vamos a ver si podemos hablar un poco más con Ciudadanos, pero no es fácil dada la situación precongresual que tiene el partido", decía Núñez Feijóo que ponía como ejemplo los candidatos del partido naranja en Lugo, donde apoyan a Igea y no quieren sumar ni ir en las listas del PP, y la candidata en Vigo, que apoya a Arrimadas y que sí quieren ir con el PP.

Por este motivo, dice Feijóo que "queremos saber exactamente si Ciudadanos quiere venir o no en las listas del PP con independientes". Para ello, dice el candidato popular que habrá que esperar al lunes, que es cuando Ciudadanos termina de consensuar su decisión.

Respecto a la posición del PP, Feijóo advierte de que "ya se lo hemos dicho a Ciudadanos, no vemos una coalición electoral en papeleta PP-Ciudadanos, porque no nos parecía proporcional". También porque "a veces sumar cosas no siempre da como resultado una suma neta de los sumandos y el PP gallego es muy amplio, en nuestro partido hay distintas sensibilidades que coincidimos en lo fundamental, pero que no somos exactamente gemelos", advertía.

Pero entonces ¿cuál es la propuesta de Feijóo? "Intentar sumar en algunas candidaturas en la proporcionalidad lógica de los anteriores tiempos. El problema es que Ciudadanos aquí ha hecho unas primarias para ver quién es el posible candidato y esto no terminará hasta el lunes".

No obstante y, en definitiva, Feijóo dice saber que "los votantes saben que si no vamos juntos van a venir estos multipartitos que tenemos en Madrid apoyados por independentistas. Todos estos estarían en el Gobierno de la Xunta", advierte.

El PSOE, nacionalista

Esto es lo que más teme Alberto Núñez Feijóo, que se pusiera en marcha en Galicia "lo que se denomina el estado plurinacional aliado con Euskadi y Cataluña y yo veté una reforma del Estatuto de Autonomía gallego" para evitar eso precisamente.