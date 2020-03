La Generalidad ordena a sus embajadas que difundan el comunicado pactado con Moncloa hablando de 'conflicto político'

Ni 24 horas tardó la Generalidad en difundir entre todas sus mal llamadas embajadas el comunicado conjunto que salió de la primera reunión de la mesa de diálogo celebrada entre los equipos negociadores de Gobierno e independentistas el pasado miércoles en el Palacio de la Moncloa. Esa misma noche, la consejería autonómica de Acción Exterior, envió el texto con el objetivo de hacerlo llegar a gobiernos, partidos políticos y medios de comunicación de estos países donde la Generalidad tiene delegación exterior.

Lo ha confirmado este lunes el responsable de esta consejería, Alfred Bosch, dirigente de ERC y miembro de la delegación independentista en la mesa de diálogo en una entrevista en

Rac1 donde ha explicado que el fin de esta maniobra es el de exhibir que, con el nuevo estatus reconocido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el desafío independentista "ya no es un asunto interno español", tal y como alegan en Europa cada vez que buscan desvincularse de las pretensiones separatistas, sino que ahora estamos ante algo así como "un interlocutor con los estados extranjeros".

"Cuando les explicas que el mismo Gobierno español ha reconocido que está hablando de igual a igual con el Gobierno catalán, entienden que la parte catalana, interlocutora válida ya incluso para el Gobierno español, también debe ser un interlocutor con ellos para informarlos sobre la situación". Un interlocutor reconocido por el Gobierno de España, con el que se sienta a dialogar, presumen en ERC y que reconoce por escrito que en Cataluña existe un "conflicto de naturaleza política", tal y como rezaba el comunicado.

Perpiñán enfrenta a ERC y Puigdemont

"Nos decían que era imposible sentar al Gobierno español y esto ha sucedido, ahora nos dicen que la mesa no servirá para nada, pues nosotros no vamos a renunciar al diálogo", ha sido la advertencia en modo de reproche que ha lanzado esta mañana la portavoz de ERC en Cataluña, Marta Vilalta, después de que el fugado Carles Puigdemont haya insistido este lunes en que este foro de diálogo "no es útil porque no se ha llegado a ningún acuerdo", en una entrevista en Cataluña Radio.

ERC no esconde su malestar por las palabras pronunciadas este sábado por el fugado en su mitin en Perpiñán menospreciando la apuesta por el diálogo de los de Junqueras. El fugado ha intentado matizar sus declaraciones este lunes asegurando que aunque "escéptico", no pierde la esperanza en que la mesa pueda prosperar mientras, en realidad, estudia el mejor momento para ordenar a los suyos que se levanten de ella y dejen a ERC sola ante un Gobierno que, aparentemente, todavía no ha ofrecido nada que vender en campaña.