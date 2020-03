El 8-M y la amenaza del coronavirus marcan el acto de Vox en Vistalegre III

Transcurrido algo más de un año desde el primer Vistalegre, Vox no ha conseguido llenar en esta tercera edición la plaza toros que han convertido en el escenario talismán de sus celebraciones más multitudinarias.

Debido, presumiblemente, a la amenaza del coronavirus, el partido ha sido mucho más conservador en sus previsiones y ha organizado el acto para albergar a más de 10.000 personas, por debajo de las más de 12.000 de Plus Ultra. Aún así, han conseguido congregar a unos 9.000 asistentes, según datos facilitados por el partido.

De hecho, dos horas antes de iniciar el mitin, Vox emitía un comunicado para justificar su decisión de no cancelar el acto asegurando que "la falta de claridad del Gobierno" les había situado ante la "disyuntiva" de suspenderlo y "contribuir al alarmismo" o continuar, tomando "las precauciones que están en su mano". El partido había pedido a los militantes o simpatizantes que padezcan enfermadades crónicas o debilitantes que no acudieran y lo siguieran por Internet.

Bajo el lema "La Alternativa", y en un escenario más austero y sobrio que el de Vistalegre Plus Ultra, Santiago Abascal ha arremetido duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Con un discurso centrado en la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional, ha advertido de que "tarde o temprano acabarán en la cárcel todos los que traicionen la soberanía nacional y la Constitución". "Ningún otro sitio merecen", ha asegurado.

Abascal, contra Sánchez y "el feminismo radical" del 8-M

El líder de Vox ha hecho también referencia al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para criticar que el Gobierno "haya montado un ministerio a la medida de la mujer del vicepresidente", a la que se ha referido también como "consorte del vicepresidente".

Un ministerio, ha dicho, cuyo principal objetivo es "que nuestras hijas lleguen a casa solas y borrachas mientras bajan la pena a los violadores", haciendo referencia al polémico tuit que publicó Igualdad y la nueva Ley de Libertad Sexual aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Abascal ha llegado a asegurar que "desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa han aumentado las violaciones". "No tenéis vergüenza", ha criticado dirigiéndose al Gobierno alzando la voz, al tiempo que ha reclamando datos sobre la nacionalidad de los agresores a las mujeres.

También ha arremetido contra los "medios de manipulación sectarios convertidos por la izquierda, y que les entregó el PP, en máquinas de picar carne". "Medios sectarios que condenan al inocente, al patriota, al disidente... y amparan al criminal, al golpista...", se ha quejado en tono muy duro.

Durante su intervención, ha vuelto a recuperar términos como "derechita cobarde" y "veleta" para referirse a PP y Cs, en plena precampaña de las elecciones vascas y gallegas. Definición que han empleado también otros de los líderes que han tomado la palabra y que han augurado la entrada de Vox en ambos parlamentos autonómicos para "defender la libertad".

"El 8 de marzo, un día para olvidar"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha comenzado su intervención criticando duramente la celebración del 8 de marzo, "una fecha para olvidar porque en 1917 empezó la revolución rusa", ha dicho. "100 millones de personas han perdido la vida por la ideología más denigrante y totalitaria", ha dicho en referencia al comunismo, una "lacra" que hoy en día seguimos sufriendo.

Por primera vez se ha estrenado en un acto de este tipo Jorge Buxadé, recién elegido número tres del partido, y que ha centrado buena parte de su discurso en criticar la inmigración ilegal, en plena crisis en la frontera griega con Turquía. "Sin fronteras no hay pluralidad, no hay diversidad, la garantía del pluralismo está en las fronteras", ha proclamado.

Después de defender "la alternativa patriótica" de Vox como única opción para proteger y defender a España como "herederos, con la obligación de conservarla y transmitirla", el también eurodiputado ha concluido haciendo un llamamiento a "decirle al progre, preparaos que vamos".

Rocío Monasterio y Macarena Olona han tomado también la palabra, convirtiendo sus intervenciones en una auténtica proclama contra el feminismo, coincidiendo con este 8-M.

"El consenso progre nos querría en su manifestación, en su aquelarre", ha criticado Monasterio, encargada precisamente de leer el manifiesto que el partido ha difundido contra el "feminismo radical" que, ha dicho, "nos quiere sumisas a su agenda ideológica", "calladitas", para "arrebatarnos la libertad de pensar".

Olona ha comenzado su discurso asegurando que "el hombre no viola, viola un violador", que "el hombre no mata, mata un asesino" o que "el hombre no maltrata, maltrata un maltratador" y "el hombre no humilla, humilla un cobarde".