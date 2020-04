Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma con un Gobierno "desleal, trilero y antidemocrático"

Vox rompe por completo con el actual Gobierno y anuncia que no volverá a ceder sus votos para ninguno de sus decretos, incluido el de la prórroga del estado de alarma, que se vota el próximo jueves en el Congreso, hasta que Pedro Sánchez dimita y, con él, cese todo su equipo.

El partido endurece aún más su crítica contra el actual Ejecutivo, al que acusa de "desleal", "trilero" y "antidemocrático" por modificar las condiciones de la prórroga del estado de alarma apenas 48 horas después de haber recibido el visto bueno del Parlamento, según ha dicho en rueda de prensa telemática el portavoz de Acción Política, Jorge Buxadé.

"La única posibilidad que existe de que Vox apruebe o vote a favor de una prórroga del estado de Alarma pasa por el cese del Gobierno", ha advertido Buxadé que reclama su sustitución por un Gobierno de concentración, integrado por técnicos, que ponga en marcha las diez medidas que hicieron públicas para atajar las crisis sanitaria, económica y política a las que se enfrenta el país por el coronavirus.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya advirtió a Pedro Sánchez durante el último Pleno para la primera prórroga del estado de alarma, que no volvería a contar con sus votos si no empleaba los 15 días extra para combatir de forma eficaz el virus. Una amenaza que van a llevar hasta las últimas consecuencias, tras haber rechazado incluso hablar con el presidente del Gobierno, aunque no han desvelado si optarán por abstenerse o votarán en contra.

Buxadé ha justificado su decisión asegurando que Pedro Sánchez ha dado un "golpe institucional" al Congreso y el poder judicial para intentar "estatalizar la economía". En su opinión, el estado de alarma se ha empleado para "vulnerar los derechos y libertades de los españoles, amordazar al Congreso y amordazar a los medios de comunicación".

Por ello, anuncian que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la declaración del estado de alarma al considerarlo ilegal y anuncian acciones judiciales contra los miembros del Gobierno y todos los cargos públicos implicados en la "dejación de responsabilidades por influencia grave y delitos dolosos", ha anunciado Buxadé.

"La renta mínima es una broma"

Preguntado por la medida que estudian varios países, incluido España, para implantar una renta mínima universal, Buxadé lo ha calificado de "auténtica broma" y ha resaltado la propuesta de su partido para pagar a los empleados y autónomos que no pueden desarrollar su actividad y que ascenderían a 13 millones de personas.

Una medida que el partido ya cifró en unos 80.000 millones de euros, que admitió cara pero considera imprescindible para hacer frente a la crisis económica. Su propuesta es que se financia a través de la emisión de deuda, con eurobonos, o con el fondo comprometido por la UE para lucha contra el cambio climático y que ascendería a uno 100.000 millones de euros.