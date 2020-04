Los independentistas exigen "lealtad" a Cataluña para apoyar los nuevos Pactos de la Moncloa

href="https://twitter.com/hashtag/Portaveu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Portaveu @meritxellbudo: "Sobre la proposta del Gobierno d’un pacte de la Moncloa, si es tracta d’uns pactes per rellançar l’economia, i són amb lleialtat, amb acord i consens, ho estudiarem. Si es tracta d’una nova recentralització, no ens hi trobaran" #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/O37HGBs4Rn