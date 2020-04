Vox ha cumplido su amenaza de no volver a prestar sus votos al Gobierno si no rectificaba su gestión de la crisis del coronavirus. El partido votará no al decreto de prórroga del estado de alarma, convirtiéndose en el primer partido en hacerlo ya que, hasta ahora, formaciones como JxCat o Bildu se habían abstenido.

En el Pleno del Congreso, celebrado con apenas un 10% de diputados por partido, Santiago Abascal ha pronunciado un discurso cargado de reproches hacia el presidente, Pedro Sánchez, y su vicepresidente, Pablo Iglesias.

"Son los máximos responsables de esta tragedia sanitaria, económica y laboral", ha dicho Abascal con un tono muy pausado y sereno, sin alzar en ningún momento la voz, acusando al Gobierno de "haber condenado" a los sanitarios, guardias civiles o policías por no darles suficiente protección para hacer frente a la pandemia.

El líder de Vox ha puesto el énfasis en la cifra de fallecidos por coronavirus, después de que varias comunidades hayan advertido de que los muertos reales podrían duplicar o triplicar los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Un asunto por el que la formación ha pedido explicaciones al Ejecutivo. "Las sospechosas cifras oficiales amenazan con ser el mayor bulo de esta tragedia", ha dicho Abascal con un tono muy severo.

Durante la mitad de su discurso, Sánchez e Iglesias han evitado dirigirle la mirada y en todo momento han bajado la vista, tomando apuntes, para simular que ignoraban al presidente de Vox. Sin embargo, a medida que ha avanzado su intervención, y ante la cascada de críticas, los dos han cambiado de actitud para fijar la vista en él, con rostro muy serio.

"No sé cómo se atreve a pronosticar una victoria total con tantos muertos", le ha reprochado con dureza Abascal a Sánchez, advirtiéndole que "saldremos de esta pero no habrá victoria total". El líder de Vox ha responsabilizado al presidente y a Pablo Iglesias de registrar la mayor tasa de mortalidad "del mundo" por coronavirus", teniendo sólo en cuenta las cifras oficiales, ha puntualizado.

Repaso a los bulos del Gobierno

Durante su intervención, Abascal ha hecho un repaso por todas las mentiras y "bulos" del Gobierno sobre la tragedia: las cifras de muertos, minimizar la importancia del virus, prometer ayudas que no llegan, asegurar que no había riesgo para la salud ni para el contagio de la población, que no había problemas en celebrar eventos multitudinarios o que los expertos no alertaron sobre las consecuencias del COVID-19.

"Tenían toda la información y se la ocultaron a los españoles por razones ideológicas", ha rematado Abascal al concluir su interminable repaso a la larga lista de mentiras y negligencias del Gobierno durante la gestión de esta crisis.

También ha criticado duramente las "interminables alocuciones de Sánchez" con "formas cubanas". "Ahórrenos el Aló presidente, que algunos querríamos sustituir por el Agur presidente", le ha reclamado en tono irónico el líder de Vox al presidente del Gobierno. Dirigiéndose a él, y también a Pablo Iglesias, les ha acusado de ser un "Gobierno incontrolado que quiere todo el control".

Rechazo a la prórroga del estado de alarma

Vox ya anunció que no apoyarían de nuevo la prórroga del estado de alarma al considerar que al frente de la crisis hay un Gobierno "trilero, desleal y antidemocrático". "No seremos cómplices de su negligencia, sectarismo y delirios totalitarios", ha resumido Abascal para respaldar su postura.

Como alternativa al decreto presentado por el Gobierno, la formación ha registrado varias enmiendas que recogen las principales medidas del programa que presentaron para un Gobierno de concentración integrado por técnicos y a las que añade, entre otras cosas, la exigencia de hacer un recuento real de todos los muertos, incluido los de otras enfermedades o patologías, así como de los "sospechosos por coronavirus".

En respuesta a las críticas vertidas contra su partido por su rechazo a la prórroga, Abascal ha insistido en que su formación está a favor del confinamiento de la población para evitar la propagación del virus, y que así lo recoge su propuesta alternativa.