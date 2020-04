Abascal: "Los pactos de la Moncloa son una trampa para dividir a la oposición"

Apenas unas horas después de que el Congreso haya prorrogado el estado de alarma con los únicos votos en contra de Vox, el líder del partido, Santiago Abascal, ha valorado en Es la Mañana de Federico, de esRadio, la situación política, sanitaria y económica del país y ha augurado que este Gobierno, tarde o temprano, acabará fuera de la Moncloa.

Abascal se ha reafirmado en su posición de rechazo a la prórroga asegurando que nos enfrentamos a un Ejecutivo con una "ambición brutal de poder" y una "carencia de escrúpulos" que parece tener una "capacidad ilimitada de mentir" a la población, con la "connivencia" de los medios de comunicación a los que ha "sobornado" con dinero público.

"Es un Gobierno que quiere ocultar su negligencia, incapacidad y sectarismo ideológico", ha dicho, y ha puesto de ejemplo lo ocurrido ayer en el Pleno cuando el PP, después de ofrecer sus votos para prorrogar el Estado de alarma, fue duramente atacado por la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. "Lo que pasó fue revelador", ha asegurado rechazando de plano cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Una muestra, a su juicio, de que los pactos de la Moncloa que propone el presidente del Gobierno son, en realidad, una "trampa" que tienen por objetivo "dividir a la oposición". Una oferta que califica de "escenificación" y una "operación de propaganda". Como prueba de su argumento, ha recordado que el Gobierno se dirige con "dulzura" a partidos como la CUP, ERC o Bildu, mientras "machaca a la oposición".

El líder de Vox defiende que, ahora, no es momento de entrar en "dimes y diretes" o en "críticas" con otros partidos de la oposición, en referencia al PP, para mostrar unidad y centrar todos sus esfuerzos en exigir responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Gobierno debe pagar las nóminas y marcharse"

Abascal ha revelado que, en estos momento, no mantiene ningún tipo de interlocución con el Ejecutivo después de rechazar hablar con Sánchez cuando se había "amordazado" al Congreso. Una actitud que ha justificado en el hecho de haberse sentido "engañado" por el presidente en las dos ocasiones que ambos han hablado por teléfono.

Consciente de que es casi imposible que el actual Gobierno dimita, el líder de Vox se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano tendrá que echarse a un lado" porque se está creando una "conciencia colectiva que no le va a permitir seguir adelante". "Los españoles están preocupados de forma trágica por la situación sanitaria, la crisis económica y el terror político de este Gobierno", ha dicho.

El presidente de Vox ha advertido de que la salida a esta situación "no será fácil" pero ha pedido no hablar, todavía, de reconstrucción ya que, a su juicio, se puede evitar la destrucción si se aplican medidas, como la que defiende su partido, para pagar las nóminas a todos los españoles que no pueden trabajar, de forma que el Estado asuma la carga en lugar de que lo hagan los empresarios y los empleados.

Una propuesta que, ha admitido, su formación no haría en otras circunstancias pero que, en estos momentos, cree necesaria para "mantener vivo" el tejido productivo español y que la economía no se resienta tanto una vez concluya la pandemia.