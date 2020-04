La portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha atendido este jueves la llamada de Es la Mañana de Federico para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus en España y la gestión que de la misma está haciendo el Ejecutivo, atacando cualquier información crítica.

Precisamente una de esas críticas llegó esta semana por parte de Olona que, en una entrevista en Televisión Española, denunció que el Gobierno hace uso partidista de la televisión pública y que también esta semana en el Congreso denunciaba la deriva totalitaria del Ejecutivo y el uso que hacen de los medios de comunicación para cercenar cualquier crítica a su gestión.

"El cambio de régimen se produce porque se dan batallas en todos los frentes de forma simultánea y es lo que estamos viendo", decía Olona en esRadio. Recordaba Olona la expulsión de un periodista de Ok Diario del Parlamento por haber publicado una fotografía del despacho ampliado de Pablo Iglesias, como un ejemplo de recorte de libertades. "La libertad no es de derechas o de izquierdas, es de todos", decía.

Según la diputada de Vox, el plan del Gobierno pasa por "destruir la nación, destruir los medios de producción para luego hacer dependiente a la ciudadanía con esa renta mínima. En el camino, se pierden los derechos y libertades".

La oposición

Preguntada por la falta de unidad de acción en la oposición, Olona ha dicho que "Ciudadanos no son oposición al partido socialista, están en una situación total de rendición", eso sí, reconoció que la actuación de Cayetana Álvarez de Toledo o de Pablo Casado y Teodoro García Egea "fue extraordinaria" porque "denunciaron los atropellos del Gobierno". El problema, decía Olona, es "cuando hay que pasar de los hechos a la acción" y ahí, dice, los ciudadanos pueden encontrar a Vox, que "no se mueve de su línea central".

Fraude en Moncloa

Olona ha dicho que desde Vox pasan a la acción y denuncian una y otra vez cómo "por medio de un fraude electoral se ha instalado en la Moncloa" el comunismo, porque Sánchez "fue a las elecciones prometiendo que no pactaría con Podemos", y fue lo primero que hizo.

Por eso, dice Olona que "la historia nos va a juzgar y habrá culpables y cómplices y tenemos muy claro en qué lado de la historia queremos estar. Nosotros defendemos la libertad de todos, porque el totalitarismo no entiende de colores", aclara.

Recordando a Stalin

Sobre las cifras "maquilladas", de muertos, denunciaba Olona, "nos lo quieren ocultar" porque para el Gobierno "son estadísticas, no muertos. Ya lo decía Stalin, un muerto es una tragedia, un millón de muertos es una estadística" y eso es "lo que vemos en los telediarios, estadísticas, pero no tenemos un conocimiento directo de la tragedia, porque no nos muestran las imágenes reales de la tragedia. Nos muestran una comedia en Televisión Española con los actores de la ceja".

¿Censura Vox a periodistas?

Ante las denuncias de Olona, el director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, preguntaba a Olona por las veces que Vox ha vetado a periodistas críticos en sus actos. "Vox no coarta la libertad de información periodística, nos guste o no. Lo que no toleramos son activistas políticos en nuestros actos privados. Cuando celebramos actos privados decidimos quién entra o quién no entra en nuestra casa, pero cuando hacemos actos públicos no sometemos a ningún tipo de censura".

Corrupción en la compra de mascarillas

Olona también ha comentado la información que lleva este jueves el diario El Mundo, sobre la investigación por corrupción que lleva a cabo la Guardia Civil a la empresa a la que el Gobierno ha comprado 20 millones de mascarillas. "Vamos a auditar hasta el último contrato", decía Olona, quien recordó que ella trabajó en "Mercasa" antes de llegar a Vox, y que conoce las polémicas sobre los pagos de comisiones en Angola a funcionarios públicos extranjeros para adjudicarse contratos multimillonarios. "Ya no tengo las reservas que debía mantener como secretaria general de Mercasa. Cuando yo estaba en la investigación interna sólo tenía que ver el periodo investigado para ver quiénes estaban en el poder en cada momento, y esto se remonta al año 2000", advertía.