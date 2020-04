Tezanos: "El CIS lo he hecho yo: no hay intencionalidad política"

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha declarado en una entrevista concedida a Onda Cero que la pregunta planteada en el último barómetro sobre si "habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas" remitiendo "toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones", "está planteada con toda honestidad": "Esto no es una labor del Gobierno, sino del CIS. La he hecho yo, no hay intencionalidad política: querer verlo es exagerado".

Tezanos ha pedido que las preguntas se lean "íntegras, con serenidad", y reivindicando que el CIS "no puede tener ninguna censura respecto a lo que se puede y no se puede preguntar". "No se está preguntando si se va a hacer censura –ha dicho el sociólogo–. Se pregunta al ciudadano cómo piensa abordarse la situación, y hay dos opciones: el intento de controlar los bulos y las informaciones fantásticas a veces de gente que propone cosas disparatadas, o bien hay que mantener, por encima de todo, la libertad en todo. Si me hicieran esta pregunta, mi respuesta es que hay que mantener la libertad. Pero que el sesenta y tantos por cientos de los ciudadanos diga que hay que establecer algún tipo de coordinación, no se habla de censura, sobre el coronavirus, no sobre otras cosas, y haya una única fuente de información, sería algo propio de una disciplina social".

Sobre la pregunta número 13 –"¿Cree usted que ante casos de pandemia como la del Covid-19 hay que atenerse a lo que digan y propongan los/as expertos/as en cada momento, o que los gobiernos tienen que ser capaces de tomar decisiones por su cuenta?"–, Tezanos ha dicho que hay ejecutivos que toman decisiones "de manera arbitraria, y tenemos el ejemplo de un presidente de un país muy poderoso" –evidentemente, se refería a Donald Trump–, "y luego tenemos gobiernos que se están ateniendo a la cuestión técnica".

Sobre el papel de los partidos de la oposición, el socialista ha dicho que "en otros países" los políticos "están haciendo piña". Además, preguntado sobre si hay que identificar a la fuente oficial con la verdad, Tezanos ha respondido que, "en este caso, la (fuente) oficial es la científica, sí". Finalmente, respecto a los vaivenes del Gobierno y sus expertos, ha afirmado que no había "habido tiempo antes para comprobarlo. Ahora se sabe ya más".