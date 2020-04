Sanidad admite que "no tiene claro" cómo será la desescalada del confinamiento

Durante su comparecencia semanal en la comisión de Sanidad del Congreso para informar sobre la crisis del coronavirus, el ministro del ramo, Salvador Illa, ha vuelto a defender la gestión del Gobierno y ha evitado asumir ningún tipo error, tanto en los días previos al estallido de la pandemia, como durante la declaración del estado de alarma.

A preguntas de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre cómo, cuándo y en qué condiciones se va a llevar a cabo la salida de los hogares de todos los españoles, Illa ha admitido que "no lo tienen claro". "Así lo digo", ha asegurado ante la sorpresa del resto de grupos por sus declaraciones.

"Es una decisión compleja, yo respeto a los países que ya sepan (lo que van a hacer) nosotros no, así lo digo, así lo digo. Actuamos con prudencia, cuando lo tengamos claro, si puede ser consensuado, lo daremos a conocer, no antes", ha rematado.

La diputada del PP había criticado previamente que el Gobierno no dé ninguna "certidumbre" a los españoles ni sea capaz de "dar seguridad". "En estos momentos, un francés tiene perfectamente establecido un calendario de los pasos que se van a ir dando y en España sólo sabemos que ustedes nos meten cada vez en un nuevo fregado de incertidumbre", le ha reprochado visiblemente enfadada.

Unas palabras ante las que se revolvía el ministro asegurando que el Gobierno "hace semanas que está trabajando en la desescalada y lo va a hacer de forma consensuada con las comunidades autónomas". "Cuando tengamos un planteamiento maduro para darlo a conocer lo daremos a conocer, no antes", aseguraba para después admitir que no tienen todavía un plan establecido.

Illa no explica los datos de Cataluña

Durante su comparecencia, tanto la portavoz del PP, como el de Vox, Juan Luis Steegmann, han pedido explicaciones al ministro por las cifras que ha revelado Cataluña sobre el número de muertos e infectados en la comunidad, que duplican los datos aportados hasta ahora. Un recuento que el Gobierno no ha incluido en el informe diario que da a conocer sobre el balance de afectados en nuestro país.

Preguntas ante las que Salvador Illa se ha limitado a decir que "España cumple con una definición de caso muy estricta en línea con lo que dictan la OMS y el ECDC". "Toda persona que es diagnosticada con covid, y fallece, es computada como un fallecido por covid-19", ha dicho defendiendo que el Gobierno "ha sido absolutamente transparente desde el principio".

Durante las casi cuatro horas de comparecencia, el ministro no ha dado explicaciones sobre el desfase revelado por varias comunidades y ha defendido en todo momento que la cifra facilitada por su ministerio se corresponde con la realidad.

"No hemos requisado o confiscado nada"

Illa ha dado a conocer que, hasta el pasado 13 de abril, se han realizado 930.000 pruebas PCR para diagnosticar la enfermedad y que se ha pasado de una media de 20.000 diarias a unas 45.000. En cuanto a la polémica por la intervención de los laboratorios privados, el ministro ha negado la mayor asegurando que el Gobierno "no ha requisado ni ha confiscado nada".

"Asumo toda la responsabilidad, en una decisión compartida con las comunidades autónomas, que tiene que haber un único plan de testeo en el país y si ha habido un abuso puntual en precios hay que corregirlo", ha llegado a admitir, al tiempo que ha defendido que el criterio para realizar test no puede ser "si me lo puedo o no me lo puedo pagar sino quién lo necesita más".