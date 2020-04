La nueva aportación "mononeuronal" de Irene Montero a la Cultura: "Hogares monomarentales"

La pareja del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la sazón ministra de Igualdad, Irene Montero, no pierde oportunidad para hacer gala de su gran formación intelectual y cultural. Su última aportación, a través de un mensaje publicado en Twitter, es todo un hallazgo filológico para referirse a las familias monoparentales como "monomarentales":

El Ingreso Mínimo Vital es urgente. Para muchos hogares, en gran parte monomarentales, cada día que pasa sin esa ayuda es un día más sin comer. pic.twitter.com/EiUjYbmG49 — Irene Montero (@IreneMontero) April 17, 2020

No tuvo que esperar mucho para que en la propia red otro usuario le aclarase el origen origen etimológico del término monoparental procede del latín, en concreto de parentelis, que significa pariente (no de padre o madre), y no es una imposición del heteropatriarcado como probablemente pensaba este portento del pensamiento y la cultura, nombrada ministra de Igualdad por su novio. Además, este usuario añadía que el término que sí existe y que se utiliza en biología es "mononeuronal".