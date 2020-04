El 'doctor' Torra afirma en serio que se ha dedicado a "salvar vidas" durante la pandemia

Quim Torra, ex directivo de seguros y ex editor convertido en presidente de la Generalidad por carambola y designación digital del prófugo Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que durante la pandemia por el coronavirus se ha dedicado a salvar vidas. Tal cual. Torra dio positivo por el Covid 19 y mostró síntomas leves durante la reclusión voluntaria en la Casa de los Canónigos del palacio de la Generalidad, un confinamiento que duró alrededor de un mes.

Desde el edificio de la plaza de San Jaime siguió la crisis en contacto telemático con sus consejeros y asesores con escasas intervenciones de cara al público, generalmente alocuciones en contra del Gobierno, una entrevista con la BBC en la que aseguró que el Gobierno no había confinado a la población y una rueda de prensa para corresponsales extranjeros en la que deslizo la tesis de que Cataluña habría resistido mejor la pandemia si el Estado no hubiera centralizado las competencias.

Sin embargo, Torra tiene una gran opinión sobre sí mismo y a pesar de decir que no tiene competencias, no ha tenido ningún empacho en asegurar que durante todo este tiempo ha estado muy ocupado salvando vidas, como si hubiera trabajado codo con codo con el personal sanitario en primera linea hospitalaria.

Bronca con el PP

En la primera sesión del parlamento catalán desde el comienzo de la crisis, el dirigente del PP Alejandro Fernández ha reprochado a Torra que pusiera pegas a la ayuda del Ejército, que abandonara las residencias de ancianos a su suerte, que extendiera el mensaje "inmoral" del "España nos mata" para suplir al "España nos roba" y que difundiera la especie de que en una Cataluña independiente no habría tantos muertos.

La intervención de Fernández ha soliviantado a Torra, quien visiblemente molesto se ha atribuido un papel capital en el combate contra el coronavirus. "Lecciones ni una, ni una, de verdad, ni una porque yo me he dedicado desde que ha comenzado la pandemia a salvar vidas, a estar al lado de la gente, de la salud de la gente, no he tenido otra prioridad, ninguna otra prioridad por todos los ciudadanos de Cataluña", ha declarado el presidente regional para después atribuir a la fundación Adenauer un supuesto estudio sobre las virtudes de los estados federales como Alemania en la lucha contra la pandemia frente a los estados centralizados como Francia.

El parlamento catalán ha retomado la actividad para aprobar los primeros presupuestos autonómicos desde 2017, unos números que se prepararon antes de la emergencia sanitaria y que deberán ser revisados a la baja ante la crisis económica derivada de la pandemia.