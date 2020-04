Torra provoca al Gobierno aprobando su plan de desconfinamiento y pide ser la autoridad competente

En los últimos días, varias comunidades han trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su voluntad de aplicar un desconfinamiento personalizado por territorios, pero la Generalidad de Cataluña ha ido un paso más allá y este sábado, en un consejo de gobierno extraordinario, el separatista Quim Torra ha aprobado su propio plan para gestionar la siguiente fase de salida del confinamiento en la que, entre otras cuestiones, se rechaza la estrategia diseñada por el Ejecutivo para la salida de los niños. Cataluña defiende que se estructure por horas y edades.

El dirigente independentista se ha quejado de que "no se puede planear el desconfinamento a 600 kilómetros de distancia", y por eso insisten en reclamar el retorno de las competencias "de manera inmediata". Para ello, Torra ha propuesto a Moncloa tres posibles escenarios: levantar el estado de alarma, mantenerlo pero solo en algunos territorios dejando al margen Cataluña o bien modificarlo para que la competencia del estado de alarma en Cataluña pase a ser del independentismo.

El documento de actuación que ha aprobado este sábado la Generalidad se llama "Plan de Transición de Desconfinamiento Gradual y Nueva Normalidad" y ha asegurado Torra en rueda de prensa que para su elaboración "se ha consultado a juristas para que se respeten todos los derechos fundamentales basando todas las decisiones que se tomen en datos epidemiológicos".

Fuera del texto han quedado sus medidas más polémicas que le habían enfrentado a sus socios de ERC: el pasaporte inmunológico y un localizador bluetooth de personas con síntomas de coronavirus. El separatismo lleva semanas defendiendo que " las mejores medidas se toman cerca de los ciudadanos y con el máximo conocimiento y adaptación a la realidad cercana".

Una nueva maniobra de provocación desde Cataluña al Gobierno de Sánchez que sin embargo, no parece que vaya a tener mucho recorrido. Jugando a la confusión, el dirigente separatista ha querido deslizar la posibilidad de actuar de manera unilateral ejecutando su plan de desconfinamiento para el que no tiene competencias. "Estamos preparados para hacerlo, y podemos hacerlo bien", ha dicho Torra al mismo tiempo que ha confesado que "ya me gustaría mandar" a la gente en lugar de "recomendar".

El documento enviado a Moncloa

El presidente catalán, que ya ha enviado su propuesta a Moncloa, defenderá este plan de desconfinamento este domingo, en la videoconferencia de presidentes autonómicos tras presumir de que "cada vez más comunidades autónomas se han unido a las propuestas de Cataluña. Si nuestro plan puede servir a otros territorios, nosotros encantados", ha dicho.

#President @QuimTorraiPla: "La centralització en aquesta crisi no ha funcionat. Per això a la reunió de demà amb el President Sánchez, exposaré una proposta per a la recuperació de la nostra competència i sobirania en el combat contra la #Covid19" pic.twitter.com/F2vyw1NqFs — Govern. Generalitat (@govern) April 25, 2020

El documento, diseñado por el epidemiólogo y nuevo asesor de Torra, Oriol Mitjà, se estructura en cinco fases: la primera habla de la vuelta de las personas "sanas" a sus puestos de trabajo no esenciales; la segunda, "de un desconfinamiento que tendrá una franja horaria para salir a pasear"; la tercera fase incluye la reapertura progresiva de los comercios no esenciales; la cuarta recoge "la reapertura de colegios y equipamientos deportivos", y en último lugar, "la apertura de eventos con aforo superior a 30 personas".

Torra ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos catalanes para que se unan a sus presiones al Ejecutivo central y conseguir el retorno de las competencias. En los próximos días, convocará a todas las formaciones para abordar una salida a la crisis sanitaria para la que reclama "herramientas de Estado". Desde el inicio de la crisis sanitaria y el decreto del estado de alarma, el Gobierno de Sánchez ha rechazado todas las propuestas de los independentistas excepto el desconfinamiento perimetral de los municipios de la comarca de Ódena, uno de los mayores focos de contagio en Cataluña.