Durante este fin de semana de puente varios vídeos están circulando de teléfono en teléfono a través de WhatsApp y en redes sociales con durísimas críticas a Pedro Sánchez aprovechando las alocuciones bolivarianas del presidente y con un mensaje de cierre común a todos ellos que parafrasea la campaña publicitaria emprendida por el Ejecutivo con la crisis del coronavirus: "Este Gobierno lo paramos unidos".

El primero de ellos apareció hace unos días por grupo de WhatsApp por los que ha corrido como la pólvora, en él se ve al presidente prometiendo "liderar con prontitud y vacilaciones" y citando después en multitud de ocasiones a "los expertos", para acabar con los mensajes "Pedro no sabe, Pedro no puede, Pedro no quiere" y el ya referido "Este Gobierno lo paramos unidos".

El segundo se presenta como una "campaña de prevención" que pide a los espectadores "no me seas Pedro", para después mostrar uno de los bulos defendidos por el presidente en el Congreso y rematar: "No me seas Pedro, no difundas noticias falsas".

La "campaña de prevención" sigue en el siguiente vídeo que muestra las conocidas imágenes del presidente con la mascarilla mal puesta en su visita a una fábrica. En esta ocasión el mensaje es "no me seas Pedro, usa bien la mascarilla".

Finalmente, el último de los vídeos recuerda cuando Pedro Sánchez presumía de haber puesto en marcha los test rápidos "homologados" para detectar el coronavirus. El mensaje es especialmente cruel: "No me seas Pedro, que no te engañen los chinos con los test falsos".

Más allá de los mensajes los vídeos muestra una imagen muy negativa de un presidente que aparece retratado en sus mentiras, dubitativo y vacilante, como alguien que no es capaz de controlar la situación. Es decir, realmente lo que ha ocurrido.