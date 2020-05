Iglesias, desatado contra Vox: "Son el mayor peligro que existe para la democracia"

Segundo asalto entre el vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, y la diputada de Vox, María Ruiz, en el Congreso, a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos durante el estado de alarma por la que hace dos semanas el líder de Podemos les amenazó con "quitarse la inmundicia que representan". La diputada del partido de Abascal le interpelaba, nuevamente, a cuenta de los altos índices de mortandad registrados en estos centros, cuestión a la que Iglesias eludía responder para pasar directamente al ataque.

"Son ustedes un partido antidemócrata", ha repetido en reiteradas ocasiones Iglesias a lo largo de su dura intervención desde la tribuna del Congreso, desde donde hace apenas unas semanas elogiaba a los diputados de Bildu. En todo momento, el vicepresidente ha evitado recurrir al mismo tono exaltado que empleó en su último enfrentamiento con la diputada, y que le granjeó una cascada de críticas, pero sin renunciar a lanzar graves acusaciones contra los de Abascal.

"No son un partido español, son un partido de falsos arquitectos y caraduras", ha insistido en decir Iglesias que les ha acusado de ser "el partido de algunos que se enriquecieron con el expolio que representó a la dictadura franquista".

Después de repasar lo que, a su juicio, es la democracia, y contraponerla a las medidas de Vox, Iglesias concluía asegurando que "es normal" que los de Abascal que se opongan a la Constitución, a la que ha defendido como un "instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos" cuando hace años, siendo líder de Podemos, pedía acabar con lo que llama "candado" de la Carta Magna y criticaba la Transición. "No hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes", remataba Iglesias.

Vox, responde: "Lo de gobernar le viene grande"

Duras palabras a las que respondía con contundencia la representante de Vox reprochándole repartir carnés de democracia e intentar dar lecciones al tercer partido del Congreso, que consiguió casi 4 millones de votos, frente a los 3 que obtuvo Podemos. "Si usted está donde está es porque se ha aprovechado de las ansias de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo", le ha recordado.

"No deja de ser curioso que un comunista declarado venga a hablarnos de democracia", ha continuado la diputada para recordar a Iglesias que es un "gestor", como ministro y miembro del Gobierno, y no un "líder espiritual o revolucionario" que continúa hablando en la Complutense, en lugar de hacerlo en el Congreso. "No ha respondido a ninguna de las preguntas que le he hecho", le ha afeado Ruiz.

"Esta aquí para darnos respuestas, no para hacer un mitin político sobre lo que es la democracia", le ha reprochado la diputada de Vox que, durante su réplica le ha llegado a decir que su discurso "no cuela" y que "lo de gobernar le viene grande".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido después a las acusaciones de Iglesias a través de su cuenta de twitter asegurando que le resulta "increíble" escucharle dar lecciones de democracia. "Este nostálgico del comunismo, con mansión propia y aliado de narco-tiranías asesinas, reparte los carnés de demócrata y amenaza con la guerra civil y la lucha de clases desde la tribuna a todos los españoles", ha escrito.