Rufián estalla contra Sánchez y da por muerto "el espíritu de la investidura"

Jugando de nuevo a la presión, y sin develar el sentido definitivo del voto de sus 13 diputados en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, recuperaba este miércoles su tono más bronco contra el presidente del Gobierno anunciando que la ruptura total con sus socios de investidura está muy cerca. "Hoy no se constata la negativa de ERC a su estado de alarma, sino, quizá de forma definitiva, se constata la negativa del Gobierno a negociar nada con ERC. Han escogido a la derecha, ni más ni menos", ha dicho Rufián molesto por el nuevo acercamiento de Sánchez a los de Inés Arrimadas y que a última hora de la tarde complicaba el entendimiento con los de Junqueras.

"Los principios no se negocian", le reprochaba el dirigente separatista a Pedro Sánchez que observaba visiblemente desencajado la intervención del portavoz de un grupo parlamentario con el que el PSOE no ha dejado de negociar hasta el último minuto. "Estamos aquí llevándonos por delante, probablemente de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que era palanca para el progreso y dique de contención para el fascismo", avisaba el separatista en su intervención. "Señorías de PSOE y Podemos, le están dando boletos a la extrema derecha y a la derecha extrema en una rifa que algún día pueden ganar. Cs se puede vestir de derecha moderada solo un rato".

"Las negociaciones en política se sudan, no se esperan. Y ustedes juegan constantemente a la geometría variable bajo un axioma falso. Juegan a ser irremediables. Juega a convencer por defecto, no por consenso. Juegan al chantaje. Ustedes venden que 'ERC me lo pone muy difícil' y entonces pactan con Cs", ha aseverado un Gabriel Rufián muy crítico con el desenlace de las negociaciones tras días muy intensos de contactos en los que los separatistas critican no haber conseguido "grandes avances" que permitieran poder explicar en Cataluña una abstención en esta quinta prórroga del estado de alarma.

Las exigencias de ERC

ERC había puesto al Gobierno hasta cinco condiciones a cambio de su abstención, y es lo que venían negociando desde el pasado jueves con reuniones telemáticas entre los equipos negociadores de ambos partidos y línea directa entre el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès y Moncloa. El principal reclamo era el mando compartido, para que la consejería de salud, en manos de ERC, pudiera firmar las siguientes fases de la desescalada en Cataluña. Y en este punto, según confirman fuentes de ERC, se estaba avanzando aunque de manera insuficiente.

Los separatistas también habían incorporado en las últimas horas una modificación de la ley de salud pública para contar con la seguridad de que ésta sería la última vez que se recurriría al estado de alarma ante las perspectivas de un rebrote del virus y también se trabajaba con el Gobierno en un acuerdo social para que los ayuntamientos pudieran disponer al superávit que generan. En el partido de Junqueras, también estaban conformes con el acuerdo de limitar a 15 días y no un mes la prolongación del estado de alarma.

Pero el principal escollo, al margen de la letra pequeña en una promesa de cogobernanza, parece haber estado en la negociación para fijar una fecha para la mesa de diálogo con el independentismo. Hasta ahora, ERC contaba con el compromiso verbal por parte del Gobierno de que se retomaría una vez esté controlada la crisis sanitaria, pero tras el acuerdo de última hora con Ciudadanos, a los separatistas les entraron dudas sobre las verdaderas intenciones de Sánchez. ERC aún no ha confirmado el sentido de su voto aunque todo parece indicar que repetirán el no a juzgar por el discurso de Rufián.