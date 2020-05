María Ruiz Solás, la diputada de Vox que saca de sus casillas a Pablo Iglesias

María Ruiz Solás es una de las diputadas de Vox que, hasta su enfrentamiento con Pablo Iglesias, había pasado prácticamente desapercibida en el Congreso a pesar de haber formado parte de los 24 de Vox que lograron entrar en la anterior legislatura. Ella misma se describe como una mujer "discreta", que resta importancia a su reciente protagonismo tras interpelar al vicepresidente segundo del Gobierno por su gestión de las residencias de ancianos y el alto índice de mortandad registrado en ellas a causa del coronavirus.

Unas preguntas que, a día de hoy, Iglesias sigue sin responder y ante las que exhibió su perfil más exaltado llegando a advertir de que "nuestro pueblo, como en el siglo XX, se quitaría de encima la inmundicia" que Vox representa, dijo. Ruiz Solás no se acobardó ante sus amenazas y el tono empleado. De hecho, asegura que lo vivió con "mucha tranquilidad", dolida únicamente por el trato que un miembro del Gobierno daba a los casi 4 millones de españoles que votaron a su partido en las últimas elecciones generales, a los que "excluyó" de un plumazo.

"No me afectó lo que dijo, ni me sorprendió su tono, me produjo pena ver cómo alguien que representa a los ciudadanos puede emplear esas formas", asegura sobre su encontronazo, que se repitió una semana después, cuando Iglesias acusó a Vox de ser "antidemocrático". " Utiliza un discurso demagógico pero cuando le sacas de sus temas habituales, no sabe responder", explica la diputada.

Hija de un ingeniero de minas y un ama de casa procedentes de Andújar, Jaén, y nieta de Guardia Civil, defiende su pertenencia a una familia de clase media y se muestra orgullosa del esfuerzo que tuvieron que hacer sus padres para pagarle los estudios de periodismo en la Universidad San Pablo CEU, adscrita en ese momento a la Complutense, además de a sus tres hermanos. De ahí su indignación cuando Pablo Iglesias se refirió a los integrantes de Vox como "parásitos" de "apellidos largos". "A diferencia de él, yo sé qué significa pagar nóminas, pagar impuestos, endeudarte o hipotecar tu casa para hacer frente a los gastos de una empresa", asegura.

Ruiz Solás entró a formar parte de Vox en el año 2015, apenas constituido el partido. Lo hizo después de trabajar como periodista en la empresa familiar que había creado con su marido, una pequeña editorial dedicada al mundo de la automoción que distribuía revistas entre los talleres o concesionarios y que editaba una publicación dedicada a la información local en Villaviciosa de Odón, donde reside. Fue entonces cuando "le picó el gusanillo" de la política.

María Ruiz, diputada de Vox en el Congreso | Vox

Decepcionada con el PP, que gobernaba el municipio, se interesó por Vox y contactó con Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros para poder presentarse con la marca a la alcaldía del municipio. Logró entonces tres concejales, que elevó a cinco en las últimas elecciones municipales. "Salvando las distancias, y lo que impone el Congreso, mi rodaje en los plenos locales del Ayuntamiento me ha resultado muy útil", asegura.

Pero es, sobre todo, su experiencia vital la que aplica en todos sus trabajos. "De todas mis experiencias laborales, la más importante es la de haber sido madre", asegura Ruiz, que se define a sí misma en su perfil de Twitter como "madre por vocación", primero, y después como periodista, concejal y diputada, en ese orden. "Tengo cuatro hijos", responde cuando que le preguntan al respecto, aunque perdió al primero con apenas un año de vida a causa de una meningitis. "La vida te enseña a tener entereza", dice emocionada y orgullosa de sus hijos de 19, 18 y 15 años.

A punto de cumplir los 50 años el próximo mes de septiembre, hace dos se separó de su marido, con el que trabajó hasta que en la anterior legislatura entró en el Congreso y ya no pudo compatibilizar su labor de diputada con las de gestionar la editorial, aunque sigue siendo concejal en el Ayuntamiento de Villaviciosa.