ERC denuncia una campaña de JxCat contra la consejera de Salud

Nueva bronca en el seno del Gobierno catalán. Las relaciones entre republicanos y posconvergentes son pésimas y los consejos de gobierno se convocan de cara a la galería. El presidente de la Generalidad, Quim Torra, y los consejeros de Junts per Catalunya (JxCat) van por un lado y los consejeros de ERC, por otro. No hay planes ni programas conjuntos más allá de un día a día centrado ahora en la gestión de la pandemia, que recae en manos de ERC toda vez que el partido republicano ostenta las consejerías clave en la materia: Economía, con el vicepresidente Pere Aragonès, Salud, con Alba Vergés y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en manos de Chakir El Homrani.

En ese contexto, JxCat no se ha ahorrado críticas a la actuación de los consejeros republicanos en las residencias de mayores, un desastre que provocó que Chakir El Homrani cediera las competencias a Alba Vergés. Tampoco se ha librado de los reproches Alba Vergés, a quien censuran desde fallos en la comunicación a un excesivo afán de protagonismo. Por su parte, Torra ha tratado de capitalizar el combate contra la enfermedad con inflamados discursos desde su reclusión en la "Casa dels Canonges" y denuncias contra el Gobierno por la recentralización de competencias en materia sanitaria.

El último episodio de la batalla política del coronavirus entre JxCat y ERC ha tenido como escenario la localidad de Igualada, la primera ciudad que se tuvo que confinar en Cataluña a causa de un brote de coronavirus. Torra eligió la población como la primera a visitar para reanudar su agenda de visitas institucionales. Allí se reunió con el alcalde, Marc Castells, de JxCat, y la consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, también de JxCat. El acto pretendía ser el comienzo de la "nueva normalidad" en Cataluña. Torra salía por fin del palacio de la Generalidad y celebraba que la epidemia comenzaba a dar síntomas de remisión. Y para ello nada mejor que la ciudad que más sufrió el embate de la enfermedad.

El acto no sólo sirvió para eso sino para soliviantar a ERC, quien a través de la agrupación de Igualada ha emitido una dura nota contra los posconvergentes: "Desde ERC decimos basta a esta permanente campaña de menosprecio, de ataques constantes a la consejera de Salud, Alba Vergés, y de electoralismo absoluto de JxCat". Se basan en que "en el acto del presidente Torra en Igualada sólo se ha invitado a una consejera igualadina, casualmente del mismo partido que el alcalde, y en cambio no sólo no se invitó a consejera igualadina Alba Vergés sino que ni se le informó".