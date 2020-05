Vox sale en defensa de Cayetana Álvarez de Toledo: "Estuvo muy bien"

En plena polémica por las duras críticas que la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, lanzó contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, Vox ha salido a defenderla. El también portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho sobre su intervención que "estuvo muy bien", al ser preguntado durante una entrevista en TVE.

El diputado de Vox ha evitado, sin embargo, profundizar en el elogio al asumir que "podría perjudicarla", especialmente si se contrapone su respuesta a la tibieza que ha mantenido el PP ante los ataques que se han producido por parte de la izquierda contra la diputada.

Una respuesta similar a la que se produjo cuando Álvarez de Toledo criticó a laSexta, provocando la dura respuesta de la cadena. Entonces, Vox salió rápidamente a defender sus palabras, ante un PP que guardó silencio durante varios días.

"Cayetana Álvarez de Toledo, que no es de mi partido, estuvo muy bien, aunque no diré nada más para no perjudicarla porque si hablamos bien de ella, lógicamente la vamos a perjudicar", ha dicho Espinosa de los Monteros reiterando su valoración de que "estuvo muy bien y se defendió de los ataques de la izquierda".

Una izquierda, ha continuado el diputado de Vox, representada por el vicepresidente del Gobierno que "parece que está genéticamente codificado para estar en modo protesta, para salir a la calle, hacer alertas antifascistas, quemar contenedores...", en la línea de lo que viene criticando desde hace semanas al asegurar que a Iglesias el cargo "le viene grande".

Santiago Abascal, el primero en defender su intervención

El propio presidente de Vox, Santiago Abascal, al que no correspondía ayer preguntar al presidente del Gobierno y, por tanto, no intervenía durante la sesión de control en el Congreso, opinaba al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter poco después de que tuviera lugar el duro enfrentamiento entre Álvarez de Toledo e Iglesias.

"El vicepandemias se sentía orgulloso del pasado terrorista de su padre y evoca sus canciones de odio ¿Y por qué se pone histérico si se lo recordamos desde la tribuna del Congreso?", se preguntaba asumiendo lo dicho por la diputada del PP.

Una pregunta a la que añadía una cuestión directa a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, por borrar del diario de sesiones la acusación de Álvarez de Toledo contra Iglesias, al que se refirió como "hijo de un terrorista" por la pertenencia de su padre al grupo terrorista FRAP. "¿Por qué Batet lo borra del diario de sesiones del Congreso?", escribía.

El líder de Vox continuaba asegurando que "si es mentira" lo que dijo en su día Iglesias y "solo afirmaba que su padre era terrorista del FRAP para fanfarronear, que pida perdón a su padre", del que recordaba que fue funcionario del franquismo. "Y que, de paso, condene el terrorismo comunista que tantas víctimas ha dejado en España", concluía.