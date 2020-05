Montero, sobre el padre de Iglesias y con pulsera republicana: "Llaman terroristas a los que Franco llamaba terroristas"

La ministra de Igualdad ha sido entrevistada en TVE luciendo una pulsera con la bandera republicana —de fondo.y muy juntas aparecían la bandera española y una de la UE— y ha aprovechado para defender a su pareja y atacar a Cayetana Álvarez de Toledo.

"Comparar a la extrema derecha con un demócrata no es muy sensato" ha dicho, para aclarar después que "lo grave" de las palabras de la portavoz popular no fue "que llame terrorista al padre de Pablo Iglesias, que por supuesto, lo grave es que está lanzando un mensaje que criminaliza a aquellos demócratas valientes que se jugaron el tipo para que personas como yo o mi generación tuviéramos un país en el que vivir en democracia y libertad".

La de Unidas Podemos ha insistido en considerar a los miembros de la banda terrorista FRAP —que asesinó a varios policías y guardias civiles— como "los que lucharon por la democracia" citando al propio Javier Iglesias "y tantos otros" y asegurando que hacerlo entonces "costaba la vida, la cárcel o torturas", para terminar concluyendo que "eso son los que han traído la democracia y son héroes nacionales".

Según Irene Montero, en suma, "se está criminalizando" a aquellos que se opusieron "a una dictadura muy sangrienta, ese es el problema, estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas".

📺"El problema es que estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas. Lo grave es que Cayetana está criminalizando a aquellos demócratas valientes que se jugaron el tipo por la democracia".@IreneMontero en #LosDesayunos pic.twitter.com/Le89NHlDkW — PODEMOS (@PODEMOS) May 29, 2020

En esta entrevista también ha sacado pecho del "escudo social" que ha puesto en marcha, dice, el gobierno del que forma parte por la aprobación este viernes del Ingreso Mínimo Vital. Es curioso que sólo unas horas antes, la diputada socialista Adriana Lastra agradecía ese Ingreso Mínimo Vital a "los que lo han hecho posible" y citaba a Pedro Sánchez y María Luisa Carcedo. Ni palabra de Irene Montero, ministra de Igualdad, o Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Políticas sociales.

Que nada enturbie este día. Hoy aprobamos el INGRESO MÍNIMO VITAL. A partir de hoy nuestro país será un poquito más justo.

Gracias a todos/as los que lo han hecho posible, especialmente @sanchezcastejon y @luisacarcedo — Adriana Lastra (@Adrilastra) May 29, 2020

Además, para colmo de demagogia y desconocimiento, la ministra anunciaba su entrevista en Twitter felicitándose porque ese Ingreso Mínimo Vital iría "a la economía cotidiana" y no "a paraísos fiscales".

Hoy aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, algo que parecía imposible hace sólo unos meses. Para muchas familias será la única forma de poder salir adelante, un dinero que no irá a paraísos fiscales sino a la economía cotidiana. De esta crisis salimos juntos, sin dejar a nadie atrás. pic.twitter.com/H4M4JPOd3v — Irene Montero (@IreneMontero) May 29, 2020

En esta misma entrevista, Montero no desaprovechaba la ocasión para cargar contra el PP y Vox, a quien su partido y el Gobierno ya culpa de la crisis del coronaviurs. Igual que hizo su pareja el miércoles en el Congreso, acusó a Vox y al PP de alentar a la Guardia Civil a la "sublevación, a la rebelión", decía blandiendo con sus gestos la bandera republicana en su muñeca.

"No es una situación agradable y por eso creo que es más necesario que nunca decirle las verdades a la cara" a la derecha y a la "extrema derecha", decía la ministra. "Sólo generan crispación y odio. Claro que no es una situación ni agradable ni decente. No debemos callarnos cuando la extrema derecha está en esa estrategia de odio y crispación. En política es un acto de dignidad decir las verdades a la cara", sentenciaba Montero.