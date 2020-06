Dos doctoras de la Delegación del Gobierno en Madrid admiten que el 8-M disparó los contagios

Dos doctoras del área sanitaria de la Delegación del Gobierno en Madrid admitieron ante la Guardia Civil que la manifestación del 8-M disparó los contagios por coronavirus. Tal y como publica OK Diario, así consta en el segundo informe que el Instituto Armado ha remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel.

La semana pasada, la Policía Judicial tomó declaración a personal del ámbito sanitario y de riesgos laborales destinado en la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos de estos funcionarios interrogados fueron dos mujeres pertenecientes al área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Madrid, una como directora –que responde a las siglas T. A. S.– y otra como jefa de dicha área –A. S. B., por su nombre–.

A la pregunta de si consideraban que la celebración de estas manifestaciones pudo elevar la cifra de contagios, ambas doctoras respondieron "sí". "Había preocupación entre la gente; además era un tema muy comentado en los medios", declaró una de las dos funcionarias sanitarias.

La directora del Área de Sanidad y Política Social, preguntada por si tuvo conocimiento de comentarios o conversaciones por parte de otros trabajadores de la Delegación del Gobierno previos al 8-M en que el tema fuera el Covid-19, contestó que "era un tema candente en los medios, pero que nadie le hacía mucho caso ni tomaba medidas concretas".

Por su parte, T. A. S. manifestó ante la Policía Judicial que "a fecha de hoy" ve "totalmente descabellado" que se celebraran manifestaciones multitudinarias como las del 8-M –480 concentraciones hubo aquel día en toda España–, añadiendo, eso sí, que "la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos". De este modo, señaló que no le resultó extraño que el delegado José Manuel Franco no suspendiera la manifestación feminista "a la vista de que la información no era lo suficientemente amplia".

Preguntada también por si algún compañero o trabajador le trasladó algún tipo de inquietud o miedo acerca de la covid-19, esta funcionaria indicó que "algún compañero, sobre todo auxiliares, le trasladó algún tipo de miedo por el Covid-19, sobre la distancia social, que si era un metro o dos". Además, manifestó que "había preocupación entre la gente" y que "era un tema muy comentado en los medios".

Este documento que desvela OK Diario complementa al informe del CCAES, firmado por, entre otros, el propio Fernando Simón, y publicado en exclusiva por LD el pasado 18 de mayo, en el que se demostraba que el Gobierno ya sabía el 10 de febrero que el coronavirus no sólo es una gripe, sino que resulta muy contagioso, su tasa de letalidad es alta y causaba graves complicaciones a un porcentaje elevado de infectados.