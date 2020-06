Casado, a Sánchez: "Ser feminista no es poner el riesgo la vida de miles de mujeres"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, protagonizó este miércoles dos discursos con un tono y una actitud muy diferentes durante el debate en el Congreso de la sexta prórroga del estado de alarma. En su primera intervención, el presidente del PP optó por no entrar en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez ni responder a sus provocaciones en una intervención en la que prefirió leer lo que llevaba preparando desde hace días para esa sesión.

El tono cambió en la réplica. Tras un discurso muy duro de Sánchez contra los populares, Casado pidió al presidente del Gobierno en su segunda intervención que no tratara de darle "lecciones" y respondió al grito que el presidente del Gobierno profirió en la tribuna de "viva el 8 de marzo".

"Decir 'viva el 8M' es el grito de rabia de un boxeador sonado. Ser feminista no es poner el riesgo la vida de miles de mujeres. Lecciones a nosotros de feminismo, ninguna", sentenció Casado que recordó que fue el Ejecutivo de Sánchez el que "el 4 de marzo dijo que no había que cerrar colegios; el 6 de abril, que no hacía falta el uso de mascarillas y permitieron todos los espectáculos", así como la manifestación del 8M.

Casado también recordó en su segunda intervención que no fue el PP el que relacionó el 8M con los contagios: "Lo vinculó Irene Montero en un vídeo y también una jueza que ha imputado a su delegado del Gobierno".

Del escándalo de Montero al de Marlaska

En lo que si coincidieron tanto la primera intervención de Casado como la segunda fue en recordar los últimos escándalos del Gobierno: desde el vídeo de Irene Montero, en el que reconocía que el 8-M "ya había un grave riesgo de contagio y que por entonces otros países ya estaban tomando medidas superdrásticas (sic)", al de Fernando Grande Marlaska "desatando una caza de brujas en la Guardia Civil".

Casado culpó directamente a Sánchez de las "purgas" en la Guardia Civil, exigió de nuevo el cese de Marlaska y pidió la restitución del coronel Pérez de los Cobos. Algo que no ha sucedido todavía ya que, a su juicio, "Sánchez está protegiendo al ministro del Interior, como ya hiciera con Ábalos" y el caso Delcy, "porque le sirven de escudos humanos, hasta que les mande a una embajada o a la tele como a Huertas y a Montón".

"¿Qué oculta para mantener a Marlaska?", se preguntó el líder popular que sentenció: "Este ya es el caso Sánchez. Usted es el responsable de estas purgas. Si tuviera el mas mínimo respeto al estado de derecho, debería restituir al coronel en sus funciones y cesar a los que ejecutaron una orden que usted, sin duda, conocía".

"No salimos más fuertes"

El líder del PP cargó también contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus de la que "no salimos más fuertes, por mucho anuncio que pague a costa del contribuyente", aseguró Casado recordando la campaña de propaganda impulsada en los últimos días por el Ejecutivo bajo el lema "salimos más fuertes". "No hay futuro sin empleo y eso no es pactar con los batasunos la derogación de la reforma laboral, ni amenazar con nacionalizaciones, ni vender la renta mínima como si fuera la piedra filosofal sino el último recurso de emergencia".

Casado también acusó a Sánchez de "ocultar a los muertos para esconder su incompetencia" y de convertirse en el "mayor fracaso mundial en la lucha contra la pandemia" del coronavirus. Una gestión "nefasta" que el PP pedirá que se analice en una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer todas las responsabilidades que el gobierno haya podido cometer.