Sánchez crea una nueva dirección general para enchufar a su mejor amigo

El Ministerio de Transportes ha creado la nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Al frente de esta estará el arquitecto José Ignacio Carnicero, a quien, según informa ABC, le une una estrecha amistad con Pedro Sánchez desde la infancia.

En 2015, durante la primera etapa de Sánchez como secretario general del PSOE, Sánchez fue entrevistado por Ana Rosa Quintana en Telecinco. "¿Quiénes te ponen realmente en tu sitio, los que te dicen: 'Cuidado, que eres humano'?", preguntaba la periodista. "Mis padres, mi mujer, mi hermano y este amigo que vas a conocer", responde Sánchez cuando entra en su ordenador una videollamada de Iñaki Carnicero desde Estados Unidos: "Pedrín, ¿qué pasa?", le dice con cariño, antes de ensalzar sus virtudes para llegar un día a ser presidente del Gobierno y destacar, en lo personal, lo "ligón" que era.

Carnicero fue a trabajar fuera de España porque la crisis de 2008 "dio de lleno a los arquitectos". "Tenemos que traerle a España, hay gente fantástica fuera de España que tiene que volver, Iñaki es uno de ellos", dijo Sánchez.

Tras la emisión del vídeo, Pedro Sánchez compartió el enlace en Facebook bajo esta promesa sobre el retorno de expatriados: "Iñaki Carnicero, gracias por tu amistad y por haber compartido este momento de televisión conmigo. Representas a miles de jóvenes que han tenido que emigrar por falta de oportunidades en España. Como he dicho en varias ocasiones, si tengo el honor de presidir el gobierno (sic), pondré en marcha un plan de retorno de talento. Un fuerte abrazo".

Además, Carnicero apareció en los vídeos que el equipo de Pedro Sánchez elaboró para las primarias del partido contra Eduardo Madina, que se pudieron ver durante el año 2014.

90.000 euros anuales

Ahora, Carnicero ocupará la Dirección General de Agenda Urbana, creada, según anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "en virtud de la reestructuración ministerial que surge tras la formación del nuevo Gobierno".

Esta dirección depende de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda. Así, el nombramiento de Carnicero lo propuso formalmente José Luis Ábalos en el Consejo de Ministros del pasado martes, donde se aprobó. Según el diario de Vocento, cobrará más de 90.000 euros anuales.

Robles defiende el nombramiento

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el nombramiento este jueves en una entrevista en Onda Cero: "Hay que promocionar el talento. Y si alguien tiene ese mérito, esa capacidad y ese currículum, ¿por qué no?".

A juicio de Robles, para este tipo de cargos "hay que nombrar a personas que tengan la capacidad" adecuada, y no puede utilizarse como un demérito que esa persona sea un "amigo o un conocido": "Eso no es justo. No hay que hacer juicios de desvalores".