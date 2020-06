Torra gana tiempo: el juez que revisa su condena en el Supremo pide ser apartado

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, está de suerte en su pretensión de aferrarse al cargo. El magistrado Miguel Colmenero, designado por el Tribunal Supremo para revisar su condena por inhabilitación, ha pedido ser apartado del caso. Colmenero fue designado en febrero miembro de la Junta Electoral Central (JEC) pero no ha sido hasta este jueves que no ha presentado un escrito en el que solicita no ser él quien examine el recurso de la defensa de Torra, ejercida por Gonzalo Boye, puesto que los hechos que se valoran proceden de decisiones de la Junta Electoral.

Las partes tienen un plazo de diez días para pronunciarse sobre la petición de Colmenero tras lo que la sala segunda del Supremo debe resolver si acepta la abstención de este magistrado y designa a otro. Como se recordará, Torra fue sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y medio de inhabilitación por negarse a obedecer una orden de la JEC que le instaba a retirar la propaganda separatista de la fachada del palacio de la Generalidad durante la campaña electoral. Torra se declaró culpable ante el TSJC, pero más tarde cambió de opinión y ahora no quiere dejar la presidencia.

El pasado enero amagó con convocar elecciones. El Parlamento catalán, presidido por ERC, le había retirado la condición de diputado y Torra decidió que no podía confiar más en el partido republicano y que antes de que el Supremo decidiera sobre su inhabilitación era mejor convocar elecciones. Sin embargo, el coronavirus trastocó sus planes. En los últimos días ha insistido en que no convocará los comicios hasta que Cataluña no encarrile la salida de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria. La petición del magistrado Colmenero es favorable a sus planes de agotar la legislatura, toda vez que supone un inevitable retraso en el procedimiento.