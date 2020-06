ERC desconfía de Sánchez y temen “nuevas injerencias competenciales” en Cataluña

A la espera de analizar la letra pequeña del decreto aprobado, con carácter de urgencia, en Consejo de Ministros este martes para regular la siguiente fase tras el fin del estado de alarma, en ERC siguen negociando con el Gobierno un punto en concreto que ha desatado la desconfianza en el seno del partido de Oriol Junqueras: que el Ejecutivo se reserve la posibilidad de volver a retomar las competencias de las autonomías en caso de rebrote para gestionar una nueva crisis.

En ERC dejan claro que no es lo que se pactó hace una semana con el Gobierno de Pedro Sánchez para dilatar, por sexta ocasión, el estado de alarma y que por lo tanto, sería una completa deslealtad hacia sus socios de investidura que no van a permitir que este "incumplimiento" de lo pactado, les pueda suponer una nueva crisis con sus socios de gobierno en Cataluña. Tanto es así, que en ERC ya han advertido al Gobierno de que si no modifica o elimina ese punto de las nuevas normas que se aplicarán a partir del 21 de junio, "emprenderán acciones legales" denunciando una supuesta "nueva injerencia competencial".

Este martes ha comparecido el coordinador general de ERC, Pere Aragonès, y en una rueda de prensa en la sede del ejecutivo autonómico, ha avisado al Gobierno de que, aunque sigan en plenas negociaciones, no van a permitir una nueva recentralización de competencias. "Falta por ver el contenido pero nosotros siempre hemos tenido claro una cosa antes y después del estado de alarma: la defensa de nuestras competencias. La Generalidad tiene la capacidad para gestionar la nueva normalidad y el proceso de desconfinamiento", ha insistido.

Mientras siguen las conversaciones con ERC, el Gobierno sí ha logrado conseguir los apoyos de Ciudadanos y PNV para convalidar el Real Decreto Ley en el Congreso. Según el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, el Gobierno se ha comprometido a "salvaguardar el autogobierno vasco" evitando "invasiones competenciales que estaban presentes en los primeros borradores". Algo que en ERC no acaban de ver con claridad. La medidas que contempla este decreto estarán vigentes hasta que el Gobierno declare que la crisis sanitaria haya concluido, es decir, hasta que se logre encontrar un tratamiento efectivo, según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.