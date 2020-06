Iván Redondo, sobre las residencias en plena pandemia: "La autoridad competente es el Ministerio de Sanidad"

Cuando el agua te llega al cuello, ¿qué es peor: la callada por respuesta o naderías? Es un hecho que más del 70% de los muertos por covid-19 han sido mayores y vivían en residencias de ancianos, su último hogar devenido en trampa mortal. Cerca de 20.000 personas han expirado sin la compañía de sus familiares y con inmensos dolores. Los que les atendían, pocos y de gran mérito, han sufrido también lo suyo, un dolor que no cesa, el de la impotencia. Porque sólo el BOE ha salvado vidas. En estos meses los españoles que han muerto en las residencias han pasado de ser nada, a números y, por último, a "competencias". Pero ni tú ni nadie se merece ser "una competencia".

El Grupo Social Lares es la mayor entidad de toda España, sin ánimo de lucro, en atención a personas mayores o dependientes. Representa a más de 54.000 personas mayores en residencias y a 35.000 profesionales. Se dirigió al Gobierno el 12 de marzo, no había sido declarado el estado de alarma, pidiendo ayuda. Estos son algunos extractos de aquella carta,

Lo más escalofriante de esa primera comunicación es el anexo, "Prioridades para la respuesta del Gobierno de España con respecto a la amenaza a la prestación del Servicio Social ante la crisis del COVID-19":

" Acceso prioritario al sistema de salud pública . Que sanidad provea servicio sanitario domiciliario en los centros residenciales en los que, por normativa, no tienen obligación de tener médico. Garantizar la continua prestación de servicios médicos y de enfermería a las personas en centros residenciales, dando prioridad de acceso hospitalario a las personas que deban ser trasladadas desde centros residenciales, ya sea por enfermedades no vinculadas al coronavirus o por la imposibilidad de asumir las medidas sanitarias precisas en personas mayores o con discapacidad que den positivo."

En la segunda carta, fechada el 31 de marzo, la llamada es ya desesperada, "no podemos más":

"Marcar normas jurídicas que, se sabe, no siempre se podrán cumplir es mirar hacia otro lado intentando que sean otros los que asuman la responsabilidad que la Administración tiene: seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención sanitaria de las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos sentimos SOLOS.

"Desde el Gobierno de España se está empujando a las entidades a asumir como falta de diligencia o imprudencia lo que no es sino una responsabilidad de la Administración por el insuficiente funcionamiento de sus servicios públicos sanitarios, educativos y de empleo, especialmente".

"Le damos las gracias también por, aunque sea con dieciocho días de retraso (SND/295/2020), asimilar los servicios sanitarios a la atención en las residencias. Lamentablemente, este reconocimiento normativo, de momento, no pasa de ahí , pues seguimos teniendo los mismos problemas".

"Las entidades del Tercer Sector le alertamos que directamente o de forma camuflada, el sistema de sanidad establece como criterio de atención el de los fuertes frente a los débiles, la sedación para unos y la cura para otros . De momento, las ambulancias siguen sin venir a tiempo, las personas mayores con necesidades en residencias no siempre son trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica".

"No se han adoptado, en el marco de los servicios sociales de atención residencial, decisiones suficientes o eficientes durante más de quince días".

Se refiere a declaraciones públicas de los ministros Margarita Robles ("el Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes") y del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias ("la privatización de las residencias, entregarlas a corruptos y a fondos buitre, ha colocado a nuestros ancianos en una situación de vulnerabilidad").

Se solicita,

Se advierte,

"...no podemos salvaguardar la vida de personas con positivo sin oxígeno y respiradores".

Se pide,

O la,

Y acaba,

Y casi un mes después de la primera carta llega la respuesta. Es breve. Está fechada el 7 de abril y la firma el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo Bacaicoa.

"A este respecto, desde el Gobierno estamos poniendo todo nuestro empeño y movilizando todos los recursos necesarios para conseguir el material de protección suficiente para proteger la salud de todos los profesionales que están en primera línea de esta crisis pandémica y para apoyar a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad con el fin de atenuar las consecuencias de la pandemia y del estado de alarma, (¿consecuencias del estado de alarma?) no sólo en un mercado exterior tan agresivo como el que estamos viendo sino con un proceso de reconversión de nuestra industria para la fabricación de mascarillas, geles, respiradores y otros productos indispensables para la protección frente al virus".

El gobierno se atribuye la iniciativa propia de las empresas privadas. Recordemos que ese material fue intervenido durante los peores días de la pandemia. Sigue:

Tras pagar 17 millones de euros por más de 700.000 test fallidos.

La respuesta cayó como un jarro de agua fría. Todo siguió igual. El relato frente a los hechos y a la acción. En otras cartas Lares se ha dirigido a los cuatro vicepresidentes del Gobierno de España o a los Defensores del Pueblo, el 19 de marzo y el 7 de abril,

La misiva acaba en mayúsculas:

"NO NOS OLVIDEN. NO LES OLVIDEN. NO NOS HAGAN INVISIBLES".