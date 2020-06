Más de la mitad de los 50.000 muertos por covid-19 se debieron al colapso sanitario

Este miércoles el presidente del Gobierno ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el 16 de julio se celebrará una ceremonia de Estado para homenajear a los "27.000 compatriotas que han perdido la vida". Como es habitual, Pedro Sánchez ha evitado verbalizar la causa real, por el coronavirus. Al hacer el anuncio, y cómo le deben de parecer sólo números, el presidente ha redondeado a la baja la propia cifra que reconoce el Ministerio de Sanidad, 27.136.

Un estudio matemático llamado COVIDModel.es, elaborado por la escuela de ingeniería Structuralia en colaboración con la Plataforma Internacional #NoMorePandemics, concluye que más de la mitad de las muertes causadas por la covid-19 se debieron al colapso sanitario. Tras estudiar, comparar y cruzar datos del Instituto Carlos III sobre inmunidad y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) y del Intituto Nacional de Estadística (INE) sobre mortalidad, el informe calcula que los fallecidos por coronavirus serían 51.267 y, de ellos, 26.850, un 52%, se deberían al bloqueo hospitalario. Es decir, casi todos los muertos "oficiales" podrían haberse evitado si no hubiera colapsado la sanidad, es decir, con previsión política y provisión médica.

Los responsables del trabajo reflejan la evolución diaria de la tasa de mortalidad desde primeros de marzo hasta hoy y cómo ésta afecta a tres grupos de edad (menores de 65 años, de 65 a 74 y más de 74) en cada región española. Se puede observar cómo a medida que los hospitales se saturaban la mortalidad iba en aumento, la curva escala en vertical. El estudio concluye que el grupo de población más perjudicado por esta situación fue el de los mayores de 74 años. "El 88% de las personas fallecidas ha sido a causa del colapso sanitario, cerca de 24.000" de las 43.145 totales.

En toda España el día más letal fue el 28 de marzo, cuando la "probabilidad de que una persona mayor de 74 años contagiada de covid falleciera ​casi ​se triplicó, ​pasando del 10% al 28%". En Madrid en esa misma jornada la probabilidad de morir de ese mismo grupo de edad se llegó a cuadruplicar, "pasando del 10% al 37%". En Cataluña los peores días fueron entre el 1 y el 8 de abril, la tasa de mortalidad repuntó por encima del 40%. Es muy llamativo que la probabilidad de morir para pacientes por debajo de los 74 años rara vez roza el 4%.

Volvemos a lo dicho: si el Gobierno y el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón (al que ahora sí le preocupa el rebrote en China porque se "pueda reflejar" en España) hubieran alertado a la población en vez de animar a manifestarse, anticipado el confinamiento, comprado test para discriminar a la población infectada de la sana, hubieran acudido a las subastas de material sanitario desde principios de año, si no hubieran incautado el material de las residencias de ancianos, etc, esa curva de mortalidad se podría haber aplanado. "Más de 26.000 personas en toda España se podrían haber salvado" comenta a Libertad Digital el ingeniero y profesor de finanzas Jorge Serrano Paradinas, coordinador de este estudio. "Es evidente que no hubiera sucedido, el exceso de fallecidos es la consecuencia de no habernos confinado antes", asegura. ¿Cuántas personas mayores de 75 años, de residencias o no, murieron sin poder acceder a un respirador? Jorge nos cuenta el caso de un familiar de edad avanzada que contrajo la enfermedad a primeros de marzo y "sí tuvo la oportunidad que otras personas de su edad por la saturación sanitaria no tuvieron sólo un par de semanas después".

Además, este informe aporta luz sobre el "grado de eficacia del sistema hospitalario para absorber la ola de personas infectadas por covid-19". Para "los mismos niveles de saturación" las comunidades con una respuesta más eficaz fueron Cantabria, Aragón, Castilla León y Comunidad de Madrid, y las menos eficaces, Murcia, Extremadura y Cataluña. Serrano Paradinas critica la insolidaridad de la Unión Europea con España o Italia "en las compras de material o en el reparto de test" durante los días más terribles de la crisis.

En la plataforma internacional #NoMorePandemics colaboran profesionales de más de 130 países y entre sus objetivos está "informar a la gente de lo que está pasando" y "medir el nivel de preparación de cada país ante emergencias sanitarias, prevención, detección y respuesta".

Pedro Sánchez arrancaba el anuncio de la ceremonia del día 16 de julio con un "es cierto que no estamos todos". Sí, presidente, se olvida de forma oficial de la mitad de los fallecidos y, todos ellos, unos 27.000, quizá hoy podrían seguir con nosotros. Los juzgados dirán si son las nefastas consecuencias de priorizar el interés político sobre la alarma sanitaria.