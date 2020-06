Olona planta cara a la propuesta del PSOE para "combatir el negacionismo de la violencia de género"

El debate parlamentario sobre la proposición no de ley del PSOE para "combatir el negacionismo de la violencia de género", ha provocado un duro enfrentamiento con el grupo Vox, que interpreta la iniciativa como un ataque directo a su partido por defender que la violencia de género no existe y que, en su lugar, existe violencia doméstica o intrafamiliar.

La diputada socialista Laura Berja ha asegurado que "negar la violencia de género pone en riesgo la libertad, seguridad y vida de las mujeres" y ha presentado los datos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas desde 2003, que ascienden a 1.054, como prueba de su existencia. "El machismo pone en riesgo la seguridad y la salud de más del 50% de la población, que somos las mujeres, por tanto, claro que la violencia de género es una pandemia", ha dicho.

Palabras ante las que la diputada de Vox, Macarena Olona, se revolvía durante su intervención, en la que ha reprochado al PSOE traer esta propuesta al Congreso con el único ánimo de "arrinconar" a su partido. "¿Dónde está el límite, cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, la violencia y el maltrato?", les ha preguntado con dureza la secretaria general del grupo.

Olona ha acusado a los socialistas presentar la iniciativa para "silenciar" a Vox y tener "vídeos para la campaña vasca y gallega". "Las mujeres les importan muy poco", ha asegurado ante la sorpresa de la diputada socialista que en varias ocasiones ha torcido el gesto ante sus palabras.

Elevando el tono, la representante de Vox ha defendido que "el hombre no viola, viola un violador, el hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata, maltrata un maltratador, el hombre no humilla, humilla un cobarde" para, a continuación, proclamar "como mujer, española, madre, hermana y política" que "la violencia no tiene género".

"No vamos a asumir que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos su imposición ideológica", ha advertido dirigiéndose a la bancada socialista y también a Podemos, a los que ha reprochado aprobar leyes "hembristas, de odio al varón". "¿Qué es un hombre para ustedes?", ha llegado a preguntar directamente a los diputados del PSOE y Podemos, advirtiéndoles sobre el "laberinto jurídico e ideológico" en el que se han metido.

PP y Cs presentan enmiendas a la propuesta

Desde el PP, la diputada Margarita Prohens ha puesto en valor el pacto de Estado contra la violencia de género que impulsó su partido en el año 2017 con el respaldo de todos los grupos, salvo Podemos, y ha criticado "las provocaciones de unos y otros", en referencia al PSOE y Vox. La ‘popular’ ha reprochado al Gobierno resolver este asunto a base de "tuits y propaganda" y le ha reclamado legislar para ponerle freno.

"Esta proposición no soluciona la vida de las mujeres", ha asegurado defendiendo al mismo tiempo que "la violencia no tiene ideología, tiene género". La formación de Pablo Casado ha presentado varias enmiendas al texto entre las que se incluye cambiar la denominación de la propuesta para eliminar el término "negacionismo" por "rechazo a la existencia de la violencia de género".

La diputada de Cs, Sara Giménez, ha defendido la iniciativa del PSOE asegurando que "no hay mayor muestra de desigualdad que la violencia que sufren las mujeres" y que la propuesta aborda "una de las peores lacras de nuestra sociedad: la violencia machista".

"Negar que existe esta violencia es el primer paso para no luchar contra ella", ha asegurado en un claro reproche a los de Abascal. La formación también ha presentado varias enmiendas. Después de que los grupos hayan fijado posturas, la iniciativa se votará el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.