Vox denuncia la falta de "libertad" y "limpieza" en las elecciones vascas y gallegas

Vox apela a todas las formaciones políticas para que condenen la violencia que están sufriendo sus candidatos y simpatizantes en prácticamente todos los actos que llevan a cabo en la campaña de las elecciones vascas y gallegas. Una situación de la que responsabilizan directamente al PSOE y Podemos por instigar desde hace dos años, cuando Pablo Iglesias declaró la alerta antifascista tras las elecciones andaluzas, a sus "hordas de extrema izquierda y separatistas" para acosar a los miembros del partido.

"Hasta ahora no se ha podido realizar ni un solo acto en libertad" en el País Vasco y Galicia por parte de Vox, ha denunciado el portavoz de Acción Política, Jorge Buxadé, que habla de "auténtico escándalo democrático" y señala al resto de formaciones, incluido el PP y Cs, por no denunciar la falta de "limpieza" del proceso democrático y "permitir" con su "silencio cómplice" que se ejerza la "violencia organizada" contra Vox y se "ataque" su libertad.

El partido ha denunciado a la consejera de Seguridad del País Vasco, Estefanía Beltrán, y al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, dependiente del Ministerio del Interior, por no garantizar la seguridad de su actos. "No pararemos hasta exigir y obtener las correspondientes condenas", ha advertido Buxadé, que ha criticado también a los medios de comunicación por no llevar a primera página los ataques contra su partido.

En opinión del vicepresidente político se está justificando la violencia contra Vox con la acusación de que "crispan". "Si lo que les molesta de nosotros es la crispación, váyanse preparando porque vamos a crispar los centros de trabajo, las universidades, todo aquello donde hay una injusticia y una falta de libertad", ha advertido, retando a los "políticos cobardes", y a los líderes de opinión mediáticos, a acudir a uno de los actos de Vox en el País Vasco y Galicia para sentir el "terror" y el "miedo intenso" al ser atacados con piedras, palos o botellas.

Un nuevo sindicato contra los "intereses globalistas"

Después de que Santiago Abascal anunciara durante un acto en Galicia, el pasado fin de semana, la creación de un sindicato vinculado a Vox, que se presentará oficialmente el próximo mes de septiembre, Buxadé ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es que "los trabajadores se organicen para defender sus propios intereses".

El partido todavía no ha querido desvelar qué nombre tendrá, ni quién será su líder, pero asegura que servirá de contrapeso a CCOO y UGT, a los que critican por estar "al servicio de la izquierda", depender de las ayudas públicas, en lugar de las cuotas de sus afiliados que apenas representan un 13% de los trabajadores, y por la corrupción que han protagonizado sus dirigentes durante los últimos años.

"Es el momento de que aparezca un sindicato que se limite a defender los derechos de los trabajadores y no dependa de nadie", ha asegurado Buxadé, que ha criticado a los actuales sindicatos "de clase" por haberse "vendido a la globalización".

El vicepresidente político ha puesto de ejemplo las oposiciones a la Guardia Civil en las que se reserva un 30% de las nuevas plazas para mujeres, con el objetivo de "garantizar la igualdad", y en las que, en caso de empate en la nota entre una candidata femenina y uno masculino, obtiene el puesto la mujer. Algo que, ha dicho, "atenta contra la Constitución".