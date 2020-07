Pese a no haber alertado de una epidemia que ha costado la vida de al menos 45.000 españoles, Fernando Simón se ha negado a pedir perdón por sus errores, contradicciones y bandazos, en una rueda de prensa en la que se le ha preguntado directamente por ello después de que el exministro socialista Miguel Sebastián se lo recomendase en una entrevista.

"En ciencia la rectificación es constante, con eso está todo dicho", ha dicho el médico, que tampoco ha querido comentar directamente las palabras de Sebastián. Para justificarse Simón ha comentado que durante la epidemia de coronavirus se han tomado "decisiones muy difíciles" pero ha presumido de que "siempre se ha actuado de la forma más informada posible, utilizando todos los datos disponibles y consultando a los expertos", expertos a los que, cabe recordar, nunca hemos conocido públicamente.

Más de 2.000 nuevos contagios desde el viernes

A pesar de que en las cifras que daba sanidad este lunes sólo se recogían 164 nuevos contagios en las últimas 24 horas, Simón ha admitido que desde el pasado viernes hay más de 2.000 casos más -concretamente son 2.045- pero les ha quitado importancia asegurando que "la gran mayoría son asintomáticos".

Además, Simón se ha mostrado más preocupado que en otras ocasiones por la proliferación de rebrotes y ha sido muy crítico con las celebraciones de distinto tipo que están dando origen a algunos de ellos, por ejemplo ha dicho que "no es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso -en referencia a lo ocurrido en Cádiz-, se pueden juntar de 10 en 10".

El polémico director del CCAES ha dicho que no se trata "de no celebrar las cosas", pero ha pedido que se celebren "de otra manera" y ha recordado que "no estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad o en la normalidad diferente".