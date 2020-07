El CAC elogia la "diversidad" en TV3, que da el 91% de su tiempo informativo a los grupos separatistas

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) opera sin ningún tipo de rubor como agente blanqueador de los medios públicos de la Generalidad. Las formas democráticas en el organismo nunca han importado demasiado, pero menos importa aún la realidad. "Los informativos de TV3 fueron los que recogieron más diversidad de voces políticas en los dos primeros meses de 2020" es la principal conclusión del último informe del organismo censor de la administración catalana. Lo que no dice que la inmensa mayoría de esas voces representaban al separatismo.

La diversidad referida por el CAC consistió en dar la palabra a ERC, el PDeCAT, Junts per Catalunya (JxCAT), la Crida per la República, el Consell per la República, la ANC, Òmnium y la CUP y reducir a la mínima expresión las informaciones procedentes de partidos y entidades no separatistas.

Al hilo, el consejero del CAC a propuesta del PP, Daniel Sirera, ha emitido un voto particular en el que denuncia que entre enero y febrero de este año TV3 dio el 91% de tiempo de palabra a entidades independentistas frente a un 8,6% a las no independentistas. El porcentaje en la emisora oficial de radio, Catalunya Ràdio fue del 78,7% para las entidades separatistas frente al 21,3% para las que no son separatistas. En el caso de TVE Catalunya, el 57,2% del tiempo para los grupos separatistas y un 42,9% para los no separatistas.

Entrevistas y actos en directo

En materia de entrevistas, los medios de la Generalidad también dieron un ejemplo de "diversidad" a la manera del CAC, de tal modo que de once entrevistas, once fueron a dirigentes de grupos separatistas y el resto, o sea cero o ninguna, a dirigentes de entidades no separatistas. Lo mismo sucedió con los actos organizados por dichas entidades. TV3 retransmitió diez actos del Consell per la República, la ANC y Òmnium, por cero actos no independentistas.

Sirera también destaca que el CAC considere perfectamente normal que la activista separatista y columnista de La Vanguardia Pilar Rahola disponga de casi cuatro horas al mes para sus homilías por la república.

En concreto, Rahola cuenta con una sección fija dos veces a la semana en el programa de tarde Tot és mou y con una aparición semanal en el programa de actualidad política Preguntes Freqüents. En total suma 220 minutos al mes en dos formatos que no permiten que nadie rebata sus opiniones. Los propios trabajadores de TV3 llaman a esa televisión "Telerahola".