El presidente de la Generalidad, Quim Torra, pendiente de que el Tribunal Supremo confirme su inhabilitación por desobediencia, ha emitido este domingo una nota en la que afirma que ha encargado a su abogado, Gonzalo Boye, que estudie la presentación de una denuncia contra Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen y todos aquellos "que de una forma u otra hayan participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas en las que presuntamente habría estado involucrado el anterior jefe del Estado y su entorno por un espacio de tiempo que aún está por determinar".

En la nota se dice también que Torra, que no se ha manifestado jamás sobre el tres por ciento o el clan Pujol, "ha subrayado que la corrupción se debe perseguir con independencia de quien participe y ha recordado que todo el mundo es igual ante la ley".

Añade el comunicado que "a pesar de las dificultades de una denuncia de estas características no se puede mirar hacia otro lado ante unos hechos tan graves y de los que no sólo sería responsable el rey emérito sino un grupo relevante de personas que no cuentan con inviolabilidad".

El pasado terrorista del letrado

Según Torra, se habla de un largo periodo de tiempo y de "ingentes cantidades de dinero" por lo que ha dado instrucciones a su abogado Boye -condenado por el secuestro del empresario Emiliano Revilla- para que determine la veracidad de los hechos, quién ha participado, quién tendría que responder penalmente y quien debería asumir la responsabilidad ex delicto.

Sobre este último particular, Torra no tiene dudas y opina que correspondería "en primer lugar a quienes acaben siendo autores de los hechos y después y subsidiariamente a la misma Casa Real, que es una entidad con personalidad jurídica propia, con capacidad para obligarse y sin inviolabilidad que, llegado el caso, permite exigirle responsabilidades ex delicto".

Incompetente ante los rebrotes del virus

Torra se encuentra en uno de sus momentos políticos más bajos. La gestión del coronavirus ha puesto de relieve su incompetencia, recibe críticas a izquierda y derecha por la imprevisión y la falta de medios ante los rebrotes y desde sus propias filas le han puesto ya fecha de caducidad. Puigdemont quiere que las elecciones catalanas sean el 4 de octubre y ya no cuenta con él.

La nota se emite horas antes de una visita de los Reyes al monasterio de Poblet que los grupos separatistas han amenazado con reventar. Hace dos días, el propio Torra envió una misiva a la Casa Real en la que "aconsejaba" a los Reyes que no vinieran a Cataluña por la situación de confinamiento de parte de la región.