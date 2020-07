Torra llama a un "salto colectivo" del separatismo tras la resolución del Supremo sobre Forcadell

La resolución del Tribunal Supremo mediante la que se revoca la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para Carme Forcadell ha soliviantado al separatismo, cuyo principal representante institucional, Quim Torra, asegura que "todo depende del salto colectivo conjunto de todo el independentismo (instituciones + sociedad civil)". Torra ha recuperado en los últimos días su tono más reivindicativo (en coincidencia con el avance del coronavirus y la incapacidad de la Generalidad para hacerle frente) y ahora aprovecha la resolución judicial para otra vuelta de tuerca.

En un mensaje emitido en Twitter, Torra asegura: "Que en España ningún independentista puede encontrar justicia, ya lo sabíamos. Que España no reconocerá el derecho a la autodeterminación de los catalanes, también. Y entonces? Entonces todo depende del salto colectivo conjunto de todo el independentismo (instituciones + sociedad civil)".

El presidente autonómico se refiere tanto a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra la diputada posconvergente Laura Borràs (a quien se imputan cargos de corrupción por los pagos irregulares a un amigo cuando era la máxima responsable de la Institución Catalana de las Letras), a la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la mesa del Parlament que presidía Forcadell por la tramitación de las "leyes" del referéndum y de desconexión y a la situación de los golpistas presos, a quienes la Generalidad acaba de conceder un tercer grado que el Supremo podría echar por tierra como ha hecho con el 100.2 de Forcadell.

Últimas semanas en el cargo

A pesar de que afronta sus últimas semanas en el cargo y que sus propios compañeros de candidatura lo dan por amortizado y ya preparan las autonómicas para el 4 de octubre, Torra pretende protagonizar una última arremetida contra el Estado que camufle, además, su incompetencia con el coronavirus. De ahí que haya recuperado la idea del referéndum para sorpresa hasta de sus socios de gobierno y cargue a la menor oportunidad contra la Casa Real.

Torra busca un punto de apoyo para volver a agitar al separatismo y ahora lo intenta con la resolución del Supremo sobre los trabajos de voluntariado de Forcadell, de modo que insta a un "salto colectivo" del separatismo. También trata de apurar la legislatura extendiendo la impresión de que si la unidad de los independentistas no es posible es por culpa de ERC.

Forcadell: "Sé que es venganza"

Forcadell, por su parte, ha reaccionado asegurando que no espera justicia de Supremo sino venganza. "La competencia sobre el 100.2 es de la Audiencia provincial, pero el Supremo lo asume para poder revocarme. No me sorprende, de este Tribunal no espero justicia, sé que es venganza" ha escrito en Twitter la expresidenta del parlamento catalán.

Quién también se ha pronunciado a través de la misma red social es el prófugo Carles Puigdemont, para quien la resolución del Supremo es una "vergüenza absoluta".