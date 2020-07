Illa, contra la "cartilla Covid-19" impulsada por Ayuso

Al ministro de Sanidad, Salvador llla, no le convence una de las medidas que este martes por la mañana ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su plan de choque contra la contra el coronavirus para la región.

Además de la mascarilla obligatoria, Díaz Ayuso ha avanzado que en la CAM se pondrá en marcha una "cartilla covid-19". Un documento similar a una cartilla de vacunación, que tendrá réplica en la tarjeta virtual, en el que se recogerá si se ha pasado la enfermedad o si se han realizado pruebas PCR.

El objetivo, según ha explicado Ayuso, es "evitar confinamientos", y que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan "seguir su vida normal" al tiempo que extreman las precauciones hacia los más vulnerables.

Una medida que no comparte el titular de la cartera de Sanidad. Preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha asegurado que "ningún organismo internacional, ni la OMS ni ninguno de los documentos que hemos elaborado, contemplan este tipo de medidas". "Nosotros no lo recogemos en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo", ha insistido Illa que ha reiterado que "no tiene información directa de lo que se pretende" por parte de la CAM.

La Conferencia de Presidentes será presencial

Desde el Ejecutivo también se ha rechazado otra de las peticiones realizadas por Díaz Ayuso: la de que la Conferencia de Presidentes, que está previsto que se celebre este viernes en La Rioja, se realice de forma telemática.

Sería conveniente que la conferencia de presidentes del viernes se realizara por videoconferencia, como las otras catorce celebradas, dado que las cifras de contagios siguen subiendo. En la línea, además, de nuestros mensajes de prevención sanitaria. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 28, 2020

Según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "todos los presidentes tendrán que participar de forma presencial y yo no encuentro ningún motivo para que un presidente autonómico no acuda a esa cita porque todos somos necesarios", ha asegurado.