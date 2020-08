"El objetivo de Sánchez es acabar con la institución monárquica"

Este lunes, la Casa Real hizo público un comunicado en el que se anunciaba que el rey emérito, Juan Carlos I, abandonaba España. El antiguo monarca señalaba que se iba a vivir al extranjero para que las polémicas que se han desatado en los últimos meses sobre los negocios "personales" y las supuestas comisiones que habría cobrado no afecten a su hijo, el actual Jefe del Estado, Felipe VI.

Al poco de conocerse la noticia, mientras la parte socialista del Gobierno daba la callada por respuesta, la parte podemita criticaba "la huida" del emérito y ponía en la diana sobre Felipe VI. Así, el vicepresidente Pablo Iglesias escribía en Twitter: "La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida"; en la misma red social, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, señalaba: "Lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona". Finalmente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, calificaba en la SER de "indigna" la salida de España de Juan Carlos.

Ante esta situación, hemos preguntado a algunos tertulianos de esRadio y columnistas de LD su opinión sobre la marcha del emérito y sobre la reacción del Gobierno. Estas son sus respuestas:

Me parece una pésima noticia. Tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria y se nos viene encima una crisis institucional . Además, hay una crisis en el sistema judicial, porque, en España, la presunción de inocencia, evidentemente, existe. Y, sobre todo, una crisis de identidad . No entender que la monarquía de Juan Carlos I, y ahora la de su hijo Felipe VI, están absolutamente ligadas a la Historia de España, y a España como tal, y más allá de los presuntos delitos o irregularidades que haya podido cometer el rey emérito, es un asunto muy serio, muy grave.

Es una mala noticia para España y para la institución monárquica, pero no cabe duda de que, al mismo tiempo, probablemente, al rey Felipe VI no le queda más remedio que pedirle ese sacrificio a su padre , dada la presión que existe en la opinión pública ante hechos, por cierto, que no se han constituido en un proceso judicial concreto, pero que dañan la imagen de la institución. Y lo más importante, dado el momento que vive España, es defender la institución.

La marcha de Juan Carlos I es un error. No se puede perder la perspectiva de que fue fundamental en la llegada y la consolidación de la democracia. Y esta marcha no va a frenar el objetivo de este proceso , que no es acabar con Juan Carlos I, sino con Felipe VI .

Las reacciones de Iglesias y Garzón me parecen previsibles. Me parece paradójico que quien dice que Puigdemont está exiliado diga que el Rey ha huido . Están construyendo un relato en un momento que les conviene: Podemos está perdiendo poder en el Gobierno, y se agarran a temas ideológicos, como el tema de la monarquía, la república, etcétera. Me parece una bravuconada destinada a una parte muy pequeña de la sociedad española.

Opino que era inevitable. Lo que sería intolerable en un político o en otro ciudadano, en el caso del Rey, no es que sea ideal, pero es comprensible. Dicho lo cual, creo que está por ver las consecuencias de esta marcha, y que estas vayan a ser las que está diciendo la derecha apocalíptica. No veo tan claro que esto tumbe la monarquía .

He sido muy defensor de la figura de Juan Carlos I desde el punto de vista humano. He leído mucho sobre él y, humanamente, creo que lo ha pasado mal: desde que lo manda con 11 años su padre a España, todo lo que tiene que pasar aquí… Efectivamente, a partir de 2012 y lo de Bostwana, ha tenido una situación antitética. Ahora, me parece bien que haya querido evitar hacer ruido marchándose, lo que pasa es que por las noticias que he leído no está claro que sea una solución definitiva. Si se marcha un mes de vacaciones, pues lo hará como tanta gente. Yo creo que tiene que pagar por sus errores, y si el sacrificio es una especie de exilio dorado, pues que sea.

Una cosa es el Gobierno y otra los que lo componen. Es evidente que el Gobierno ha estado presionando. Estaba incómodo con esa figura y presionaba a la Casa Real. Una vez que ha logrado su objetivo, es tibio en su reacción, muy institucional. Ahora, determinados componentes del Gobierno… Pablo Iglesias demuestra su condición de canalla. Cuando una persona se va, no es el momento, encima, de decir que se está yendo porque está huyendo de la justicia. Hay que tener clase en la vida, incluso ante los adversarios políticos. Yo creo que algún día él desfilará. Y el día que desfile, no me ensañaré con él. Mi padre me dio una lección, una máxima que aplico en mi vida: "Cuando tu enemigo esté en el suelo, no le pises el cuello".