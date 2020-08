El mundo de TV3: Juan Carlos ha "huido", Puigdemont está en el "exilio" y los golpistas presos son "presos políticos"

La última consigna de TV3 es que el rey emérito "se ha fugado". Tras convertir al prófugo de la justicia Carles Puigdemont en un "exiliado" y a los golpistas encarcelados en "presos políticos", la televisión pública catalana acomete ahora la operación de presentar a Juan Carlos I como un huido que pretende eludir la acción de la justicia.

Hasta ocho veces aseguró el conductor del informativo nocturno de TV3, Carles Costa, que el exjefe del Estado "se encuentra huido", según el recuento realizado por el diario digital catalán e-notícies, que realiza un pormenorizado análisis sobre el tratamiento en las informaciones realizadas por los periodistas de la cadena autonómica.

"Pedro Sánchez no aclara si el Gobierno ayudó al rey emérito a huir". Con esas palabras comenzó el informativo, que continúó con las declaraciones de Quim Torra contra el emérito, contra el Rey y contra Pedro Sánchez, a quien acusó de "aplaudir la fuga de una persona llena de privilegios cuando está siendo investigado". Más adelante y pese a no apearle del tratamiento de fugitivo, el presentador tendría a bien aclarar que Juan Carlos I no está imputado.

Uno de los corresponsales de TV3 en Madrid, Carles Castellnou, fue el encargado de dar cuenta de la rueda de prensa de Sánchez en estos términos: "la comparecencia de Pedro Sánchez no ha resuelto demasiadas dudas, en ningún momento ha dicho dónde está Juan Carlos, incluso ha llegado a decir que no tiene información. Tampoco nos ha dicho si ha habido negociaciones entre la casa del Rey y el Gobierno español para planificar esta fuga o tampoco de qué manera se mantendrá Juan Carlos teniendo en cuenta que ya no tiene una asignación de la casa Real".

También la periodista Meritxell Ortiz se ha referido al exmonarca como un fugitivo y ha arrancado así su pieza: "Estupefacción e indignación por la fuga del Rey emérito. El presidente Torra cree que la situación, de quiebra -dice- del régimen del 78 afecta a la actual monarca Felipe VI a quien le pide que lo deje y al Gobierno de Pedro Sánchez que explique por que ha facilitado y aplaudido la fuga sin rendir cuentas con la justicia".

Para redondear el bloque, el presentador ha apuntado que el rey emérito "todavía no está imputado, falta por ver qué pasos da la fiscalía del Supremo o la suiza, pero expertos en derecho penal consideran que la decisión de marchar se podría interpretar como obstrucción a la justicia". Tales expertos son en realidad uno, el profesor de la Complutense Manuel Ollé Sesé.

Tras el informativo, TV3 ha repuesto el documental de la televisión autonómica vasca "El virus de la corona". También ha emitido la pieza "De peón a rey" sobre la vida de Juan Carlos y ha cerrado la "noche temática" contra la Corona con el musical "La Familia Irreal", de Dagoll Dagom y la productora "Minoría Absoluta".