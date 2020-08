Las juventudes del PSC hacen los coros de la campaña separatista contra la monarquía

Las juventudes de los socialistas catalanes se han desmarcado de la línea oficial del PSOE y de la parte socialista del Gobierno y no han dudado en arremeter contra la monarquía tras el destierro del rey emérito, Juan Carlos I. Se sitúan así al lado de los partidos separatistas. Llueve sobre mojado, pues también fueron en su día unos apasionados del llamado "derecho a decidir" y del referéndum secesionista.

Con ocasión de la última visita de Felipe VI a Cataluña, el pasado 20 de julio, los jóvenes del PSC, la federación que lidera Miquel Iceta, apostaron por participar con entusiasmo en la campaña separatista contra la presencia del Rey en la región y contra la monarquía y publicaron una entrada en su web con el siguiente mensaje: "No es novedad que la Juventud Socialista de Cataluña defienda que el actual 'Reino de España' es el más caduco y carca que hay y que debemos avanzar hacia un modelo de país basado en una República Federal, Democrática y Social, donde de verdad no haya nadie que esté por encima de nadie y donde no valga esconderse detrás de coronas para eximirse de toda clase de delitos"

"Como modelo, la monarquía no nos representa -añadían los jóvenes socialistas- y menos cuando ha sido liderada por un hombre que ha utilizado su posición y por tanto a los ciudadanos que ha dicho representar para beneficiarse personalmente. (...) Se acabaron las tonterías. Exigimos que se le retire el título de Rey Emérito, que devuelva todo lo que ha robado y que sea juzgado como cualquier otra persona en nuestro país. Y a su hijo, hoy de visita en Cataluña, le exigimos que denuncie públicamente el comportamiento de su padre y que se comprometa a retornar euro a euro todo lo robado por aquel durante su reinado".

Tras la salida de España del emérito, el líder de las juventudes socialistas catalanas y diputado en el Congreso, Arnau Ramírez, se ratificaba en estas posiciones, si bien se abstenía de incluir los calificativos más duros contra el emérito y el Rey. "La justicia tiene que ser igual para todos. Todas las instituciones del Estado tienen que ser transparentes, honestas y ejemplares", tuiteaba el diputado.

Mucho más meridiano se mostraba Jaume Collboni, presidente del PSC de Barcelona y primer teniente de alcalde de Ada Colau. "Su abdicación no fue suficiente. Su salida del país, tampoco. Es imprescindible que la Justicia actúe hasta las últimas consecuencias. Nos jugamos más que una forma de Estado, nos jugamos la democracia y la credibilidad de las instituciones", decía Collboni en un mensaje en Twitter que mostraba plena sintonía con las tesis de la alcaldesa.

Así, la presunta corrupción del rey emérito enerva a las juventudes de los socialistas catalanes y a algunos de sus altos cargos. No ocurre lo mismo con el caso del clan Pujol, cuyas andanzas no han suscitado el más mínimo comentario entre el sector separatista del PSC.