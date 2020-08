El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha dicho en Es la mañana de Federico de esRadio que el 40% de los ilegales que llegan en patera están infectados de coronavirus, y que el gran problema es que "se escapan" de los centros temporales de extranjeros, convirtiéndose en "un foco de contagio aún mayor que un nacional".

El popular ha subrayado que, durante la pandemia, "en líneas generales, el campo de Gibraltar tuvo muy pocos casos" de covid-19, recordando que, "durante el estado de alarma, por aquí pasaban 2.000 camiones diarios". Landaluce ha destacado el trabajo de la Junta y del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha preparado "un hospital de referencia" –el Punta de Europa– y ha celebrado que no se llevara a cabo la Operación Paso del Estrecho: "Sin la colaboración de Marruecos y sin parte de la flota disponible, hubiera sido un verdadero caos. Y gracias a que se puso el grito en el cielo, y esRadio colaboró en esa preocupación, ya no sabemos si fue por la precisión mediática o social, o porque este Gobierno, que es tan opaco… hablé con el ministro Illa, con el ministro del Interior, con la ministra de Exteriores… y todos me decían que estaban en ello, y "estar en ello" con este Gobierno me produce inseguridad".

El alcalde algecireño ha destacado el papel del vecino del sur: "El primer ministro de Marruecos ha actuado con sensatez. Ha aplazado una vez más el estado de alarma sanitaria". "Marruecos está colaborando –ha insistido–, y fíjese si están colaborando, que las pateras que vienen se les escapan a las autoridades argelinas, no a las marroquíes".

Sobre los inmigrantes ilegales que llegan en patera, Landaluce ha dicho que, "en algunos casos", "el 40% (están) contaminados". "La última patera que llegó aquí, que se llevó a un centro temporal de extranjeros, que está en la prolongación de un muelle que hoy en día no se usa y que reúne las condiciones, legalmente, sólo pueden estar 72 horas. Problema: que se escapan sin saber si están desarrollando o no la enfermedad. Son un foco de contagio aún mayor que un nacional. ¿Por qué? Son jóvenes, casi todos. En los subsaharianos, se muestra menos la sintomatología, con lo cual no sabe si (el individuo) está contaminando, o el entorno no sabe si está contaminando", ha explicado.

El alcalde de Algeciras ha denunciado "una barbaridad que está cometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez, que está de vacaciones, y es que no se le puede decir a las CCAA: "Mire usted, esto es obligación suya". Las CCAA no tienen esa obligación nacional. Estamos hablando de un problema de sanidad común. Es sanidad exterior quien debe marcar la pauta".

Sobre el remanente de los ayuntamientos exigido por el Gobierno, Landaluce ha dicho que, en su caso, ha pasado de tener "menos 105 millones de euros" a "más 24": "Ese ahorro, ese tener que apretarme el cinturón, esos gestos que vas haciendo, vas arañando aquí y allá… ha llegado de pronto el Gobierno de la Nación, y dice: "Mira, me voy a quedar y yo ya te voy a ir dando tu dinero y, además, voy a ser tan bueno que te voy a permitir seguir accediendo a fondos europeos". No puede ser".